Hari Pertama di Gedung Putih, Biden Akan Tanda Tangani 17 Perintah Eksekutif

Kamis, 21 Januari 2021 | 08:12 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WBP

Presiden terpilih AS Joe Biden menunjukkan masker saat menjawab pertanyaan tentang Covid 19 dari pers di The Queen di Wilmington, Delaware, Senin (16/11/2020). (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS) yang baru saja resmi dilantik, Rabu (20/1/2021) Joe Biden akan menandatangani perintah eksekutif pada hari pertamanya di Kantor Oval, Gedung Putih. Biden berencana mengeluarkan 17 perintah eksekutif pada jam-jam pertama pemerintahannya, untuk bergerak cepat, dan agresif membatalkan warisan pendahulunya, Donald Trump.

“Tidak ada waktu untuk memulai seperti hari ini. Kita akan membutuhkan legislasi untuk banyak hal,” kata Biden.

Biden akan menandatangani serangkaian perintah eksekutif, memoranda, dan arahan kepada badan-badan, serta melakukan langkah pertamanya mengatasi pandemi virus corona termasuk membalik beberapa kebijakan utama Trump.

Biden akan menangguhkan pembangunan tembok perbatasan Meksiko, mengakhiri larangan perjalanannya yang menargetkan sebagian besar negara-negara muslim, serta merangkul kebijakan progresif tentang lingkungan dan keberagaman yang dihentikan Trump selama 4 tahun jabatannya.

Biden berencana membatalkan sejumlah upaya Trump untuk menarik diri dari kesepakatan internasional. Misalnya, bergabung kembali dalam perjanjian iklim Paris dan menghentikan penarikan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dimana Dr Anthony Fauci, pakar penyakit menular, akan memimpin delegasi AS.

Langkah pertamanya adalah mewajibkan pemakaian masker di properti federal dan menghentikan pendekatan Trump dalam mengatasi pandemi yang berulang kali meremehkan virus. Biden juga menandatangani perintah eksekutif untuk mengawasi upaya Gedung Putih dalam pendistribusian vaksin dan pasokan medis.

Sekretaris Pers yang baru, Jen Psaki, mengatakan Biden akan menandatangani perintah eksekutif dan memorandum di Kantor Oval, Rabu sore. Psaki dan beberapa pejabat tinggi Biden mengatakan tindakan hari pertama presiden hanya bagian dari serangkaian langkah untuk membalik kebijakan Trump, serta memenuhi janji kampanye Biden pada minggu-minggu pertamanya sebagai presiden.

Pada Kamis (21/1/2021) sebagai hari pertama Biden sepenuhnya bekerja, akan difokuskan untuk pandemi Covid-19, kemudian Jumat (22/1/201), akan menekankan bantuan ekonomi termasuk perintah eksekutif memulihkan hak-hak tawar-menawar kolektif oleh pegawai federal dan mengarahkan tindakan badan untuk program jarring pengaman termasuk Medicaid dan asuransi pengangguran.

