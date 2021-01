Total Kasus Infeksi Covid-19 di AS Tembus 25 Juta

Minggu, 24 Januari 2021 | 13:31 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Foto dokumentasi pada 21 November 2020 memperlihatkan para pelancong menunggu bagasi mereka di sebelah panduan perjalanan Covid-19 di Bandara Internasional Newark di Newark, New Jersey, AS. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) kini telah mencatat 25 juta kasus virus ccrona atau Covid-19, atau mencapai ambang batas pada Sabtu sore (23/1). Angka total kasus itu dikonfirmasi database New York Times.

Para ahli mengatakan bahwa angka itu mengejutkan. Namun secara signifikan. angka itu seolah mengecilkan jumlah sebenarnya orang di negara yang telah terinfeksi dan cakupan kegagalan negara untuk menahan penyebaran virus.

Penghitungan resmi bekerja untuk sekitar satu dari setiap 13 orang di AS, atau sekitar 7,6 persen dari populasi.

"Dua puluh lima juta kasus adalah skala tragedi yang luar biasa," kata Dr Caitlin Rivers, seorang peneliti di Sekolah Kesehatan Masyarakat Johns Hopkins Bloomberg.

Rivers menyebut pandemi virus corona sebagai salah satu krisis kesehatan masyarakat terburuk dalam sejarah.

Akibat pandemi, kasus kematian di negara itu juga meningkat tak terelakkan, dengan lebih dari 414.000 terkait dengan virus. Itu berarti satu kematian dari sekitar 800 orang di negara ini.

Dimulai dengan kasus pertama yang dilaporkan pada Januari lalu, AS membutuhkan lebih dari sembilan bulan untuk mencapai 10 juta kasus.

Tonggak sejarah itu dicapai pada 8 November, tepat sebelum lonjakan liburan yang mempercepat tingkat infeksi baru dan membawa rawat inap dan kematian yang memecahkan rekor selama berminggu-minggu.

Pada hari terakhir tahun 2020, AS telah menambahkan 10 juta kasus lagi hanya dalam tujuh minggu.

Mencapai 25 juta membutuhkan waktu sekitar tiga minggu lagi, setelah lonjakan yang mencapai puncaknya pada lebih dari 300.000 kasus harian yang tercatat sebelum mundur sedikit pada awal Januari.

Menurut Proyek Pelacakan Covid, pasien rawat inap memuncak sekitar saat itu dan sejak itu turun: angka terbaru 116.264 pasien Covid-19 adalah yang terendah sejak 21 Desember.

Para ahli sekarang khawatir bahwa tanda-tanda kemajuan apa pun bisa dibatalkan dengan munculnya varian baru yang tampaknya lebih menular.

Sumber: Suara Pembaruan