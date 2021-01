Salip Amerika, Tiongkok Raup Investasi Asing Terbesar Dunia

Senin, 25 Januari 2021 | 18:53 WIB

Oleh : Heru Andriyanto / HA

Beritasatu.com – Tiongkok sudah melewati Amerika Serikat sebagai destinasi investasi asing langsung (FDI) terbesar di dunia, menurut data yang dirilis PBB akhir pekan kemarin.

Tahun lalu, investasi baru di Amerika anjlok nyaris separuhnya sehingga kehilangan posisi nomor satu. Di pihak lain, investasi asing ke Tiongkok merambat naik 4% sehingga sekarang memimpin.

FDI ke Tiongkok mencapai total US$ 163 miliar pada 2020, sementara Amerika mencatatkan FDI sebesar US$ 134 miliar, menurut laporan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB atau United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Sebagai perbandingan, pada 2019 Amerika membukukan FDI US$ 251 miliar, sedangkan Tiongkok US$ 140 miliar.

Perkembangan ini semakin memperkuat pendapat bahwa Tiongkok akan segera menggusur Amerika sebagai kekuatan yang mendominasi perekonomian global.

Menurut studi Centre for Economics and Business Research (CEBR) yang bermarkas di Inggris, Tiongkok akan menjadi kekuatan ekonomi nomor satu dunia pada 2028.

Faktor Trump

Investasi asing di Amerika mencapai puncaknya pada 2016, yaitu senilai US$ 472 miliar. Ketika itu, nilai FDI Tiongkok sebesar US$ 134 miliar.

Sejka itu, investasi asing di Tiongkok terus bergerak naik, sementara investasi di Amerika mulai turun tepat pada tahun pertama Donald Trump resmi menjabat presiden.

Pemerintahan Trump mendesak perusahaan-perusahaan Amerika untuk hengkang dari Tiongkok dan mengalihkan usaha di dalam negeri.

Selain itu, perusahaan dan investor Tiongkok yang berinvestasi di Amerika dipersulit atas dalih keamanan nasional.

Selama pandemik Covid-19, perekonomian Amerika sangat tertekan, sementara perekonomian Tiongkok masih mampu tumbuh 2,3% pada 2020.

Hal itu membuat Tiongkok sebagai satu-satunya kekuatan ekonomi besar yang bisa lolos dari pertumbuhan negatif tahun lalu.

Secara keseluruhan, nilai FDI global anjlok 42% pada 2020, menurut laporan UNCTAD.

Sumber: BBC