Yellen Dapat Restu Senat Jadi Menkeu Perempuan Pertama AS

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Gubernur The Fed Janet Yellen mengkhawatirkan kondisi ekonomi global, yang dapat meredam peluang kenaikan suku bunga AS dalam waktu dekat. (Foto: AFP Photo)

Washington, Beritasatu.com - Mantan Ketua Bank Sentral AS (The Federal Reserve) Janet Yellen mendapatkan persetujuan Senat untuk menjadi Menteri Keuangan AS pada hari Senin (25/1/2021).

Yellen didukung oleh suara mayoritas 84-15 dan bakal menjadi perempuan pertama yang menjadi Menteri Keuangan AS. Sebelumnya Yellen juga menjadi perempuan pertama yang menjadi ketua The Fed. Sebelumnya Yellen juga didukung secara mutlak di tingkat Komite Keuangan Senat.

"Janet Yellen akan bekerja sama dengan kita dalam menciptakan lapangan kerja, memulihkan usaha kecil dan semua warga AS kembali ke landasan perekonomian yang solid," kata Senator Ron Wyden dari Demokrat yang mewakili Oregon.

Yellen, yang menggantikan Steven Mnuchin di kursi Menkeu, akan memimpin kementerian yang bertanggung jawab atas program stimulus ambisius Presiden Joe Biden sebesar US$ 1,9 triliun. Program ini menjadi sorotan karena pemerintah AS menutup tahun fiskal 2020 dengan defisit lebih dari US$ 3 triliun. Defisit ini bakal semakin lebar karena pandemi Covid-19 dan berbagai belanja pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian telah membuat utang negara membengka menjadi US$ 28 triliun.

Ketika masih menjadi Ketua The Fed, Yellen mendapatkan reputasi sebagai negosiator ulung. Kemampuan ini dinilai akan bermanfaat ketika harus menghadapi Kongres dan Tiongkok.

Sumber: CNBC.com