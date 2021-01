Malaysia Mulai Uji Coba Vaksin Covid-19 Fase 3

Rabu, 27 Januari 2021 | 16:58 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kuala Lumpur, Beritasatu.com- Malaysia telah memulai uji klinis fase 3 bakal vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Institute of Medical Biology of the Chinese Academy of Medical Sciences (IMBCAMS).

Pada Rabu (27/1), Kementerian Kesehatan Malaysia menyatakan inisiatif tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah Malaysia dan Tiongkok. Kolaborasi akan menghasilkan data ilmiah dalam pengembangan bakal vaksin untuk mengevaluasi keamanan dan kemanjurannya terhadap infeksi Covid-19.

Dalam pidato di sela-sela acara peluncuran virtual, Menteri Kesehatan Malaysia Adham Baba mengatakan, Malaysia sangat senang bisa bekerja sama dengan Tiongkok, melalui IMBCAMS dalam berkontribusi dalam pencarian bukti ilmiah dalam pengembangan vaksin yang dilemahkan.

“Dengan regulasi yang kuat, peneliti bersertifikat dan lokasi penelitian berpengalaman, kami yakin dapat menghasilkan bukti ilmiah yang berkualitas untuk mendukung vaksin penelitian,” ujarnya.

Uji coba akan melibatkan sembilan rumah sakit pemerintah di seluruh Malaysia dan 3.000 sukarelawan selama 13 bulan.

"Kerja sama ini akan mempererat hubungan antara Tiongkok dan Malaysia. Saya sangat yakin kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama dalam waktu dekat, membawa hasil yang lebih positif tidak hanya untuk kedua negara kita, tetapi juga untuk dunia," kata Adham.

Sementara itu, Che Yanchun, kepala Departemen Litbang, Institut Ilmu Kedokteran Tiongkok, Akademi Ilmu Kedokteran, mengatakan Malaysia telah dipilih sebagai negara pertama di luar Tiongkok yang berpartisipasi dalam uji klinis fase 3 vaksin Covid-19.

“Saya sangat berharap uji klinis fase 3 di Malaysia sukses, dan memenuhi tujuan uji klinis, dan tentunya Malaysia juga mendapatkan manfaat dari uji coba ini,” kata Che.

Sumber: Suara Pembaruan