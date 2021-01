Jadi Menhub, Pete Buttigieg Raih Persetujuan Komite Senat AS

Kamis, 28 Januari 2021 | 07:07 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Pete Buttigieg memenangkan persetujuan Komite Perdagangan Senat Amerika Serikat (AS), pada Rabu (27/1), untuk mengepalai Departemen Transportasi. Mantan wali kota yang pernah menantang Joe Biden untuk nominasi presiden dari Partai Demokrat 2020 itu mendapat dukungan suara 21-3.

Seperti dilaporkan Reuters, seluruh senat penuh akan memberikan pemungutan suara akhir paling cepat minggu ini untuk Buttigieg, mantan wali kota South Bend, Indiana, yang akan mengawasi penerbangan, jalan raya, kendaraan, jaringan pipa dan transit sebagai menteri transportasi Biden.

Biden, yang memasuki Gedung Putih seminggu lalu, telah mengusulkan bantuan pemerintah tambahan US$ 20 miliar (Rp281 triliun) untuk membantu sistem transit AS yang berjuang dengan penurunan besar-besaran dalam jumlah penumpang di tengah pandemi Covid-19.

Kongres telah mengalokasikan US$ 39 miliar dalam pendanaan darurat untuk sistem transit, termasuk US$ 14 miliar yang disetujui bulan lalu, dan US$ 65 miliar dalam bentuk pinjaman pemerintah dan dana talangan untuk maskapai penumpang AS.

Anggota parlemen memberikan alokasi dana US$ 12 miliar ke bandara dan US$ 2 miliar untuk layanan kereta penumpang Amtrak.

Minggu lalu, Ketua Dewan Kota New York Corey Johnson menulis, Buttigieg memintanya untuk segera mengesahkan rencana penerapan biaya kemacetan New York yang mengharuskan pengemudi membayar biaya tambahan di kawasan Manhattan.

Rencana itu akan membebankan biaya pada pengemudi yang memasuki Manhattan di bawah 60th Street dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan tahunan hingga US$ 1 miliar.

Buttigieg harus memutuskan apakah akan mendanai rencana proyek terowongan senilai US$ 13 miliar yang menghubungkan New York dan New Jersey di koridor rel Timur Laut yang banyak dilalui. Senator Bob Menendez, seorang Demokrat New Jersey, mengatakan pemerintahan Trump menunda Pernyataan Dampak Lingkungan utama selama bertahun-tahun.

Biden ingin secara dramatis meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur AS dan berjanji untuk meningkatkan standar ekonomi bahan bakar yang dipangkas di bawah Trump. Biden juga ingin mengganti armada kendaraan pemerintah dengan kendaraan listrik.

Presiden Donald Trump sebelumnya tidak pernah memiliki kepala Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA) yang dikonfirmasi oleh Senat.

Sumber: Suara Pembaruan