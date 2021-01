Regulator Kesehatan Eropa Setujui Penggunaan Vaksin AstraZeneca

Sabtu, 30 Januari 2021 | 07:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Regulator Kesehatan Eropa (European Medicines Agency/EMA) menyetujui penggunaan vaksin Covid-19 yang dikembangkan AstraZeneca dan Universitas Oxford.

EMA pada Jumat (29/1/2021) mengatakan bahwa regulator obat itu telah menilai keamanan dan keefektivan vaksin Covid-19 dan merekomendasikan otorisasi pemasaran bersyarat formal yang diberikan Komisi Eropa, badan eksekutif UE.

Ia mengatakan bahwa vaksin kemungkinan akan berhasil pada orang usia lanjut, meski komite vaksin Jerman pada Kamis (27/1/2021) merekomendasikan tidak diberikan pada orang di atas 65 tahun.

“Kami telah memperbanyak gudang vaksin untuk negara-negara anggota UE dalam rangka memerangi pandemi dan melindungi warga,” kata Direktur Eksekutif EMA, Emer Cooke, dalam sebuah pernyataan Jumat.

“Seperti dalam kasus sebelumnya, The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) telah mengevaluasi vaksin ini secara ketat, dan berdasarkan kajian ilmiah, kami mendukung komitmen kuat UE untuk menjaga kesehatan warga,” kata Cooke, merujuk pada komite obat-obatan manusia EMA.

Vaksin Astrazeenca sudah digunakan di Inggris pada akhir Desember, bersama dengan Pfizer-BioNTech, yang telah diizinkan untuk digunakan di EU.

Persetujuan tersebut terjadi di tengah lambatnya program vaksinasi Covid-19 di UE. Blok itu juga terlihat sangat rentan terhadap kekurangan pasokan.

Eropa mendapat dua pukulan baru-baru ini. Pfizer mengatakan akan menahan sementara produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksinya di pabrik Belgia. Adapun AstraZeneca Minggu lalu mengatakan akan mengirimkan dosis ke UE lebih sedikit dari yang diperkirakan semula, karena masalah produksi di pabriknya Belanda dan Belgia.

Penundaan tersebut telah memicu krisis di blok tersebut. UE mengatakan akan membatasi ekspor vaksin virus corona dari blok itu dalam upaya untuk memprioritaskan warganya. Kontrol ini diharapkan berlangsung hingga Maret.

Pada Rabu, UE menuntut agar AstraZeneca memenuhi perjanjiannya untuk memasok jutaan vaksin dengan berbagai cara yang diperlukan.

Keraguan Jerman

Keraguan vaksin Astrazenrca untuk kelompok usia tua diungkapkan komiten vaksin Jerman. BPOM Jerman mengatakan vaksin ini direkomendasikan hanya kepada orang berusia antara 18-64 tahun. Hal ini karena tidak ada cukup data untuk menilai kemanjuran pada orang berusia di atas 65 tahun.

Relawan uji coba orang lanjut usia (lansia) Astrazeneca dimasukkan pada uji klinis fase tiga yang berlangsung di Inggris dan Brasil, dan sebelumnya di Afrika Selatan. Namun hanya sedikit data yang tersedia tentang kemanjuran untuk usia di atas 65 tahun.

AstraZeneca ketika mempublikasikan temuan percobaannya di jurnal medis The Lancet pada Desember, mengatakan data ini akan bertambah. “Karena kelompok usia tua direkrut lebih lambat daripada kelompok usia muda. Data kemanjuran kelompok ini sekarang masih terbatas, tetapi data tambahan akan tersedia dalam analisis di masa mendatang,” katanya.

Sumber: CNBC