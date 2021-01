Sekjen PBB Terima Suntikan Pertama Vaksin Covid-19

Sabtu, 30 Januari 2021 | 07:01 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres (kiri) menerima dosis pertama vaksin Covid-19 di Sekolah Menengah Adlai E. Stevenson di Bronx, beberapa mil di kota dari markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (28/1/2021). (Foto: Xinhua/PBB)

New York, Beritasatu.com- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menerima dosis pertama vaksin Covid-19 di New York, Amerika Serikat (AS), pada Kamis (28/1).

Seperti dilaporkan Xinhua, Jumat (29/1), di Twitter, Guterres mengaku beruntung dan bersyukur mendapatkan suntikan itu. Dia pun mendesak komunitas internasional untuk memastikan bahwa vaksin tersedia untuk semua orang secara adil.

“Dengan pandemi ini, tidak satupun dari kita yang aman sampai kita semua selamat,” tulisnya.

Sekretaris jenderal PBB berusia 71 tahun memenuhi syarat untuk menerima vaksin berdasarkan usianya: Penduduk New York yang berusia di atas 65 tahun termasuk dalam fase vaksinasi saat ini di New York. Mereka juga termasuk pekerja sekolah, petugas darurat, pekerja angkutan umum, dan pekerja toko.

Guterres menerima suntikan di Sekolah Menengah Adlai E. Stevenson di Bronx, beberapa mil di pusat kota dari markas besar PBB di New York, AS.

Pada Desember, Guterres menyatakan bahwa dia akan dengan senang hati menerima vaksin di depan umum. Dia menambahkan bahwa vaksinasi adalah kewajiban moral baginya.

Media diundang untuk menyaksikan sekjen PBB menerima suntikannya pada saat banyak sebagian besar penduduk dunia mengungkapkan "keraguan vaksin."

Sumber: BeritaSatu.com