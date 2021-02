Xiaomi Bantah Jadi Antek Militer Tiongkok

Selasa, 2 Februari 2021 | 13:32 WIB

Beijing, Beritasatu.com- Produsen ponsel cerdas Xiaomi menyangkal telah menjadi antek militer Tiongkok, Selasa (2/2). Perusahaan juga menyebut menyebut keputusan Amerika Serikat (AS) "tidak konstitusional".

Seperti dilaporkan arstechnica.com, pernyataan Xiaomi membantah tuduhan pemerintah AS masa kepemimpinan Trump yang menyebut Xiaomi sebagai "Perusahaan militer Komunis Tiongkok" pada pertengahan Januari lalu.

Keputusan Departemen Pertahanan AS melarang warga AS. dari memegang saham Xiaomi atau investasi lainnya mulai 15 Maret 2021. Keputusan Dephan itu berbeda dari larangan ekspor Departemen Perdagangan AS terhadap Huawei.

Akhir pekan ini, Xiaomi memposting tanggapan atas putusan tersebut, yang berupa pengaduan hukum ke Departemen Pertahanan dan Keuangan AS.

Keluhan Xiaomi sekarang ditujukan kepada menteri pertahanan dan menteri keuangan baru yang ditunjuk Biden. Xiaomi menyatakan keputusan itu "secara faktual tidak benar dan telah mencabut proses hukum perusahaan."

Xiaomi menyebut keputusan itu "melanggar hukum dan tidak konstitusional," menyangkal dikendalikan oleh militer China, dan ingin keputusan itu dibatalkan.

Seperti yang dilaporkan Reuters, Xiaomi menyatakan bahwa "sejumlah besar" investornya adalah warga negara AS, termasuk tiga dari sepuluh pemegang saham dari saham biasa. Menurut Xiaomi, keputusan itu akan menyebabkan "kerugian langsung dan tidak dapat diperbaiki bagi Xiaomi".

"Selain itu, asosiasi publik Xiaomi dengan militer Tiongkok akan secara signifikan merusak posisi perusahaan dengan mitra bisnis dan konsumen, menyebabkan kerusakan reputasi yang tidak dapat diukur atau diperbaiki dengan mudah,” kata perusahaan

Xiaomi melakukan IPO pada tahun 2018 dan kini merupakan salah satu perusahaan ponsel cerdas paling berharga di dunia, dengan kapitalisasi pasar US$ 96 miliar atau Rp 1.347 triliun.

Hingga keputusan ini, Xiaomi telah menjadi pemenang besar dalam perang pemerintah melawan Huawei, mengambil pangsa pasar yang dijatuhkan oleh Huawei setelah larangan ekspor yang mencekik.

