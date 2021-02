Uji Coba Tahap Akhir, Vaksin Sputnik V Rusia 91,6% Efektif Cegah Covid-19

Rabu, 3 Februari 2021 | 06:15 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Moskow, Beritasatu.com - Vaksin Sputnik V asal Rusia 91,6% efektif dalam mencegah infeksi Covid-19, menurut hasil tinjauan uji klinis tahap akhir yang diterbitkan jurnal medis internasional The Lancet pada Selasa (2/2/2021).

Para ilmuwan mengatakan hasil uji coba Fase III menegaskan dunia memiliki senjata efektif lain melawan pandemi mematikan. Hasil uji coba itu sesuai dengan yang disusun Gamaleya Institute di Moskow yang mengembangkan dan menguji vaksin tersebut. Gamaleya telah melaporkan tahap awal uji coba, yang berjalan di Moskow sejak September.

"Pengembangan vaksin Sputnik V telah dikritik karena tergesa-gesa dan tidak adanya transparansi," kata Profesor Ian Jones dari University of Reading dan Profesor Polly Roy, dari London School of Hygiene & Tropical Medicine, dalam komentar yang dibagikan oleh The Lancet.

“Tetapi hasil yang dilaporkan di sini jelas dan prinsip ilmiah vaksinasi telah dibuktikan,” kata para ilmuwan, yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut.

Vaksin Sputnik V sekarang dapat bergabung untuk mengurangi korban akibat Covid-19. "Hasilnya didasarkan pada 19.866 sukarelawan, dimana seperempat menerima plasebo," kata peneliti, yang dipimpin Denis Logunov dari Gamaleya Institute, dalam The Lancet.

Sejak uji coba di Moskow, ada 16 kasus gejala Covid-19 yang tercatat pada relawan yang menerima vaksin, dan 62 penerima plasebo, kata para ilmuwan. Ini menunjukkan rejimen dua dosis vaksin diberikan dengan selang waktu 21 hari, 91,6% efektif melawan gejala Covid-19.

Rusia menyetujui vaksin Covid-19 pada Agustus 2021, sebelum uji coba skala besar dimulai. Rusia menjadi negara pertama yang melakukan suntikan Covid-19. Penamaan Sputnik V, sebagai penghormatan kepada satelit pertama di dunia, yang diluncurkan Uni Soviet.

Sejumlah petugas kesehatan di garis depan menerima vaksin setelah peluncuran Agustus lalu. Adapun vaksinasi skala besar dimulai Desember, pada kelompok profesi tertentu, seperti guru, pekerja medis, dan jurnalis.

Pada bulan Januari, vaksin itu ditawarkan kepada semua warga Rusia. "Rusia selama ini benar," kata Kepala Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF), Kirill Dmitriev, yang bertanggung jawab memasarkan vaksin di luar negeri, kepada wartawan menjelang publikasi hasil pada Selasa.

Rusia telah membagikan data dari uji coba Fase III pada regulator di beberapa negara dan telah memulai proses pengirimannya ke European Medicines Agency (EMA) untuk disetujui di Uni Eropa, kata Dmitriev.

Rilis data datang ketika Eropa berjuang untuk mengamankan vaksin yang cukup untuk 450 juta warganya karena pemotongan produksi AstraZeneca dan Pfizer.

Efektif untuk lansia

Ada 2.144 sukarelawan berusia di atas 60 tahun dalam uji coba ini. Hasilnya 91,8% efektif melawan Covid-19 pada kelompok yang lebih tua ini, tanpa efek samping serius, kata ringkasan The Lancet.

Vaksin itu juga terbukti 100% efektif melawan Covid-19 sedang atau berat. Pasalnya, tidak ada kasus serupa di antara kelompok yang terdiri 78 peserta terinfeksi dan bergejala pada 21 hari setelah suntikan pertama diberikan.

The Lancet mengungkap ada empat kematian peserta, tetapi tidak terkait dengan vaksinasi. “Kemanjurannya terlihat bagus, termasuk di usia 60-an,” kata Danny Altmann, profesor imunologi di Imperial College London. “Senang rasanya memiliki tambahan vaksin untuk persenjataan global.”

Sputnik V telah disetujui oleh 15 negara, termasuk Argentina, Hongaria, dan Uni Emirat Arab. Hal ini akan meningkat menjadi 25 negara pada akhir minggu depan, kata Dmitriev dari RDIF.

Vaksinasi Sputnik V akan dimulai di banyak negara, termasuk Hungaria, Bolivia, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Iran.

Sumber: CNBC