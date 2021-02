Indonesia Siapkan SDM Berkualitas Lewat Jejaring GIPA

Rabu, 3 Februari 2021 | 21:43 WIB

London, Beritasatu.com - Dunia tengah menghadapi disrupsi akibat pandemi Covid-19 dan tren otomatisasi dan digitalisasi. Namun pemerintah Indonesia tidak luput untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) menuju era 4.0 dan globalisasi. Komitmen tersebut tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu salah satunya meningkatkan SDM yang berkualitas dengan daya saing global.

Global Indonesia Professionals’ Association (GIPA), berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK) dan KBRI London menggelar forum "Going Global Series: Getting into Global Companies and International Organizations" pada Minggu (31/1/2021) lalu. GIPA, yang merepresentasikan para profesional dan eksekutif Indonesia yang bekerja di mancanegara ini, mengundang tiga narasumber inspiratif yang bekerja di Deloitte kantor San Franciso, IFC- Bank Dunia Washington D.C., dan Bank of America di kantor London.

“GIPA mengadakan forum ini untuk mendukung pembangunan SDM Indonesia dengan cara menginspirasi anak bangsa agar berani berkarir di luar negeri dan bersaing di dunia global,” ujar Chairman GIPA, Steven Marcelino, dalam keterangan yang diterima Beritasatu, Rabu (3/2/2021).

Acara yang didukung oleh Indonesian Professionals Association di Amerika Serikat (IPA-USA), Young Indonesian Professionals’ Association di Inggris Raya (YIPA UK), dan PPI Dunia ini disaksikan langsung oleh lebih dari 950 mahasiswa dan profesional muda yang berdomisili di 120 kota dan 38 negara.

Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Inggris, Irlandia, dan IMO, Dr. Desra Percaya, membuka acara ini dengan menyoroti pentingnya pembangunan SDM menuju ke tahun centennial pada 2045 .

“Saya sendiri merasakan kurangnya representasi WNI di PBB, sehingga saya sepenuhnya mendukung inisiatif ini untuk meningkatkan jumlah orang Indonesia berkali lipat di kancah global, tutur Desra”.

Dalam pidato kunci yang diberikan oleh Deputi Menteri Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Prof. Dr. Agus Sartono, ia mempaparkan strategi pembangunan SDM yang dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan secara merata, meningkatkan partisipasi masyarakat, profesionalisme dan perubahan metode pembelajaran, serta memperkuat pendidikan vokasi, dan kewirausahaan.

Demi mengantisipasi pergeseran angkatan kerja saat puncak demografi 10-20 tahun mendatang, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempersiapkan SDM melalui teknologi digital, pendidikan profesional, dan kemitraan dengan negara-negara sahabat. Prof. Agus mengungkapkan bahwa upaya pengembangan SDM ini sangat tepat waktu karena era 4.0 akan mengakibatkan dua hal yakni sebanyak 85 juta pekerjaan akan hilang dan sebanyak 95 juta pekerjaan baru akan lahir dalam 5 tahun ke depan yang berkaitan dengan teknologi digital.

"Karenanya, maka 50% dari pekerja kita sekarang perlu reskilling dan 40% perlu mengganti skill mereka," tambah Agus.

Ia mengundang anak muda Indonesia untuk meningkatkan pengalaman kerja di mancanegara.

“Bagi murid Indonesia yang sedang berada di luar negeri, pertimbangkanlah untuk bekerja di luar negeri sebelum kembali ke Indonesia. Dapatkan pengalaman global dan saat Anda siap, pintu Indonesia akan selalu terbuka untuk Anda. Di mana pun Anda berada, Anda dapat berkontribusi untuk negara,” ujar Agus yang juga salah satu pencetus program beasiswa LPDP ini.

Kemudian panel diskusi dalam forum ini dibawakan oleh Teuku Arcky Meraxa, Ph.D sebagai moderator. “Diskusi panel akan fokus mengenai tiga topik yang harus dikuasai dalam meniti karier global yakni persiapan dalam mencari kerja, cara menulis CV, serta melaksanakan proses wawancara kerja dengan sukses” ungkap Arcky.

Patricia Suyanto, Senior Consultant di Deloitte San Francisco menjelaskan bahwa perjalanan meniti karier dimulai jauh sebelum melamar kerja. “Sekolah adalah tempat kita bisa berkreasi dan memupuk resume tanpa ada resiko. Jangan takut untuk mencoba menjadi pemimpin dan mengumpulkan pengalaman magang sebanyak-banyaknya,” ujar Patricia yang dulu juga pernah mengepalai asosiasi mahasiswa di universitasnya.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Assistant Vice President di Bank of America di London, Nancy Amelia. “CV ini menunjukan kemampuan komunikasi seseorang. Artinya, kita perlu bisa menyeleksi informasi mana yang paling relevan, serta mengkuantifikasikan pencapaian secara komunikatif,” ujar Nancy.

Tidak lupa, Nancy juga mengingatkan peserta diskusi untuk bertukar pikiran dan mencari nasihat dari orang lain, baik itu mentor, guru, maupun teman lain. Bahkan, melakukan revisi puluhan kali adalah hal yang normal dalam membentuk sebuah CV .

Narasumber terakhir di forum ini, Alda Ardelia, membahas teknik untuk melakukan wawancara kerja dengan baik.

“Ketika berkomunikasi dalam konteks wawancara, selalu jelaskan situasimu, tanggung jawabmu, aksi yang kamu lakukan, dan hasilnya secara singkat, padat, dan jelas,” ujar Venture Capital Associate di IFC - Bank Dunia, Washington D.C. ini. Alda kemudian juga menekankan pentingnya menanyakan pertanyaan yang relevan untuk menunjukkan rasa ingin tahu dari seorang kandidat.

Forum ini kemudian ditutup oleh Dubes Desra Percaya yang dahulu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia ke PBB di New York. “Saya sangat bangga terhadap apa yang kita lakukan hari ini dan saya yakin rangkaian acara ini akan membantu SDM Indonesia untuk maju ke depannya. Di akhir kata saya ingin mengangkat perkataan dari Charles Darwin bahwa yang bertahan bukanlah yang terkuat tapi yang paling bisa beradaptasi,” tukas Desra sembari meringkas dan menutup acara.

