Untuk Beli Vaksin Covid-19, Maduro Tolak Ambil Dana Sitaan AS

Caracas, Beritasatu.com- Otoritas Venezuela bisa mengambil dana yang disita Amerika Serikat (AS) untuk membeli vaksin Covid-19. Meskipun demikian, Presiden Nicolas Maduro menolak untuk bekerja sama.

"Masalahnya bukanlah dana, itu adalah propaganda kediktatoran untuk mencoba memaafkan dirinya sendiri, lalu menuding dan membingungkan seluruh dunia," kata Pemimpin oposisi, Juan Guaido dalam konferensi pers pada Rabu (3/20.

Pemerintah belum menerima rencana implementasi yang ditetapkan oleh Pan American Health Organisation (PAHO) yang akan memungkinkan Venezuela untuk bergabung dengan program Covid-19 Vaccines Global Access Facility (Covax), dan belum memenuhi kesepakatan sebelumnya mengenai distribusi uji Covid-19.

"Jika kami bersedia pun, tapi rezim tidak, dana tidak dapat ditransfer,” katanya.

Kementerian Informasi Venezuela dan Departemen Keuangan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada konferensi pers terpisah Rabu (3/2), Ciro Ugarte, direktur darurat kesehatan PAHO, mengatakan bahwa Maduro telah "mengumumkan minatnya untuk mendapatkan akses ke vaksin melalui mekanisme Covax, serta dari sumber lain. Sementara kelompok Guaido juga telah menyatakan niat itu.

AS pada 2019 mengakui Guaido sebagai presiden sah Venezuela dan membuat paket sanksi terhadap pemerintah Maduro yang mencakup penyitaan hampir US$ 350 juta (Rp 4,9 triliun) yang disimpan di rekening AS.

“Sebagian dari dana itu digunakan pada 2020 lalu untuk mendapatkan alat tes dan alat pelindung diri bagi pekerja medis. Pencairan dana menyusul kesepakatan antara pejabat Venezuela dan pemimpin oposisi,” kata Guaido.

