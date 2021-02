Angka Kematian Akibat Covid-19 di AS Tembus 450.000

Jumat, 5 Februari 2021 | 07:31 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Seorang pasien dibawa ke rumah sakit Brooklyn yang telah menerima banyak pasien Covid-19 di New York City, AS, Rabu (27/1/2021). (Foto: AFP/Getty Images)

Washington, Beritasatu.com- Angka kematian akibat virus corona atau Covid-19 di Amerika Serikat (AS) melampaui 450.000 kasus pada Kamis (4/2). Seperti dilaporkan The Associated Press (AP), kasus kematian harian tetap tinggi, lebih dari 3.000 per hari, meskipun infeksi menurun dan kedatangan banyak vaksin.

Rochelle Walensky, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), para spesialis penyakit menular memperkirakan kematian akan mulai menurun segera, setelah kasus baru mencapai puncaknya sekitar awal tahun. Kasus kematian baru Covid-19 bisa surut paling cepat minggu depan.

“Tetapi ada juga risiko bahwa peningkatan tren infeksi dan rawat inap dapat diimbangi dengan orang yang bersantai dan berkumpul - termasuk hari Minggu ini, untuk menonton sepak bola. Sejujurnya, saya khawatir tentang Super Bowl Sunday,” kata Rochelle Walensky saat wawancara dengan AP.

Walensky mengatakan salah satu alasan kasus dan rawat inap tidak meningkat sedramatis minggu lalu adalah karena efek pertemuan liburan telah memudar.

Efeknya pada kematian tertunda. Jumlah korban harian mencapai 50.000 kasus kematian baru dalam dua minggu terakhir saja.

“Kami masih di posisi yang sangat buruk,” katanya.

AS melaporkan 3.912 kasus kematian akibat Covid-19 pada Rabu (3/2), turun dari puncak pandemi 4.466 kasus kematian pada 12 Januari. Pendorong terbesar jumlah kematian AS selama sebulan terakhir adalah California, yang rata-rata memiliki lebih dari 500 kematian per hari dalam beberapa pekan terakhir.

