AS Laporkan Temuan Logam Berat Beracun pada Makanan Bayi

Jumat, 5 Februari 2021 | 12:02 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Penyelidik Kongres Amerika Serikat (AS) menemukan "tingkat berbahaya logam berat beracun" dalam makanan bayi tertentu. Kandungan logam itu dapat menyebabkan kerusakan neurologis.

Seperti dikutip Reuters, dalam laporan yang dirilis pada Kamis (4/2), sub-komite Pengawas Kongres menyerukan standar baru dan persyaratan pengujian.

Panel memeriksa produk yang dibuat oleh Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition and Gerber, satu unit dari Nestle. Panel menambahkan bahwa "sangat prihatin" bahwa Walmart Inc, Campbell Soup Co, dan Sprout Organic Foods menolak untuk bekerja sama dengan investigasi.

Menurut Euromonitor, pasar makanan bayi AS diperkirakan bernilai US$ 8 miliar (Rp 112 triliun) pada tahun 2020.

Laporan tersebut menyatakan standar internal perusahaan "mengizinkan tingkat tinggi yang berbahaya dari logam berat beracun. Dokumen mengungkapkan bahwa produsen sering menjual makanan yang melebihi tingkat tersebut."

Laporan tersebut mendesak regulator AS untuk menetapkan tingkat maksimum logam berat beracun yang diizinkan dalam makanan bayi dan mewajibkan produsen untuk menguji produk jadi untuk logam berat, tidak hanya bahan-bahannya. Sementara perusahaan makanan bayi menyatakan mereka berupaya untuk mengurangi kadar logam yang terjadi secara alami dalam makanan. produk.

Perwakilan Raja Krishnamoorthi, anggota Demokrat yang memimpin panel yang merilis laporan tersebut, mengatakan bahwa mereka menemukan produsen ini dengan sengaja menjual makanan bayi yang mengandung logam berat beracun tingkat tinggi.

“Sudah waktunya kita mengembangkan standar yang jauh lebih baik demi generasi mendatang,” ujarnya.

Seorang juru bicara Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau Food and Drug Administration (FDA) menyatakan badan tersebut mencatat unsur-unsur beracun ada di lingkungan dan masuk ke pasokan makanan melalui tanah, air atau udara.

“Karena mereka tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, tujuan kami adalah untuk mengurangi paparan unsur-unsur beracun dalam makanan semaksimal mungkin,” kata FDA.

Sumber: BeritaSatu.com