Biden Tambah Kuota Pengungsi AS Hingga 125.000 Per Tahun

Jumat, 5 Februari 2021 | 13:02 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) akan menambah kuota pengungsi hingga 125.000 per tahun. Kebijakan itu diumumkan Presiden Joe Biden pada Kamis (4/2), terkait batas penerimaan pengungsi tahunan ke AS, yang turun ke level terendah dalam sejarah di bawah Donald Trump.

"Kami menawarkan tempat berlindung yang aman bagi mereka yang melarikan diri dari kekerasan atau penganiayaan di tahun-tahun sebelumnya, ketika kepemimpinan moral Amerika dalam masalah pengungsi, mendorong negara lain untuk membuka pintu mereka juga,” kata Biden.

Sejalan dengan janji kampanye, Biden akan menetapkan batas 125.000 penerimaan sebagai bagian dari program pemukiman kembali pengungsi negara itu. Jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kuota 15.000 saat ini.

"Jadi, hari ini, saya menyetujui perintah eksekutif untuk memulai kerja keras memulihkan program penerimaan pengungsi kami untuk membantu memenuhi kebutuhan global yang belum pernah terjadi sebelumnya," tambahnya.

AS memiliki sejarah panjang dalam menyambut pengungsi dan merupakan salah satu negara pemukiman kembali terbesar di dunia.

"Akan membutuhkan waktu untuk membangun kembali apa yang telah rusak parah, tapi itulah yang akan kami lakukan," tambahnya.

Tetapi setelah hampir 79.000 pengungsi menuju ke pantai AS pada tahun 2016, jumlahnya menurun. Menurut data pemukiman kembali oleh badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, setidaknya hanya 6.740 yang tiba pada tahun 2020.

“Perintah eksekutif akan menaikkan penerimaan pengungsi kembali hingga 125.000 orang untuk tahun fiskal penuh pertama pemerintahan Biden / Harris, yang dimulai 1 Oktober,” kata presiden.

Pengumuman Biden mendapat pujian cepat dari Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi. Dia mengatakan Biden akan mengirimkan pesan yang menarik ke negara lain untuk mengikutinya.

"Tindakan Presiden Biden hari ini akan menyelamatkan nyawa. Sesederhana itu," kata Grandi dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa perluasan tersebut menunjukkan bahwa "kekuatan berakar pada belas kasih."

Sumber: BeritaSatu.com