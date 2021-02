Meski Dukung Covax, AS Belum Tambah Dana

Jumat, 5 Februari 2021 | 15:05 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (4/2) menggarisbawahi pentingnya mendukung Covax saat pandemi Covid-19. Meskipun demikian, pemerintah AS belum meningkatkan pendanaan melebihi US$ 4 miliar (Rp 56,1 triliun) yang disetujui pada Desember untuk Gavi, the Vaccine Alliance, salah satu co-leader Covax.

Covax adalah mekanisme global yang bertujuan untuk memberikan vaksin virus corona ke negara-negara miskin. Biden menyoroti pesan kerja sama dengan komunitas internasional dalam pidato kebijakan luar negerinya, Kamis.

"Kami telah menegaskan kembali komitmen kami terhadap Covax, dan saya tidak memiliki catatan pendanaan tambahan untuk diumumkan hari ini," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki dalam menanggapi pertanyaan dari VOA.

Pada 21 Januari, sehari setelah dilantik, Presiden Joe Biden mengumumkan akan bergabung dengan Covax dan bergabung kembali dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada Juli 2020, Presiden Donald Trump secara resmi menarik diri dari badan dunia itu, menuduh WHO sebagai “boneka” Tiongkok selama pandemi.

"Kami juga terlibat kembali dengan WHO. Dengan cara itu kami dapat membangun kesiapsiagaan global yang lebih baik untuk melawan Covid-19, serta mendeteksi dan mencegah pandemi di masa depan, karena akan ada lebih banyak lagi,” kata Biden.

Namun, pemerintah telah memberikan sedikit perincian tentang ruang lingkup dan skala komitmen AS terhadap Covax di luar Petunjuk Keamanan Nasional awal yang dirilis pada 21 Januari yang membahas kepemimpinan global AS untuk memperkuat respons pandemi internasional.

Sumber: BeritaSatu.com