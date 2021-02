Kopi Produksi Pangalengan Masuk “Campos Coffee”

Jumat, 5 Februari 2021 | 20:09 WIB

Oleh : Natasa Christy Wahyuni / EHD

Sydney, Beritasatu.com – Kopi yang diproduksi Java Frinsa Estate, yaitu perusahaan kopi asal Kecamatan Pangalengan, Bandung, berhasil menembus kedai kopi bertaraf internasional Campos Coffee yang terletak di Sydney, Australia.

Biji kopi dari Java Frinsa Estate itu dijual dengan seharga AUD (Australian Dollar) 18 (Rp 192.000) per 250 gram dan telah dipromosikan ke pelanggan Campos sejak Januari 2021 untuk menarik animo positif dari masyarakat Australia.

“Saya menyambut baik masuknya kopi Java Frinsa Estate ke Campos Coffee Australia. Ini kopi Indonesia pertama yang masuk Campos dalam 10 tahun terakhir,” kata Konsul Jenderal RI di Sydney, Heru Subolo, saat mengunjungi salah satu gerai Campos di Newtown, Sydney, seperti dikutip dari siaran pers Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sydney, Jumat (5/2/2021).

Heru mengatakan keberhasilan kopi Indonesia masuk ke Campos Coffee berkat kerja keras seorang pebisnis diaspora Indonesia, yaitu Benji Salim selaku pemilik kafe The Q on Harris di Sydney.

Benji adalah mitra KJRI Sydney dalam diplomasi kopi ke pasar Australia. Dia menjual kopi single origin dari Indonesia, termasuk dari Java Frinsa Estate, Solok Radjo Sumatera Barat, Kerinci Radjo Sumatera Tengah, dan Toarco Toraja.

Heru mendorong agar semua diaspora turut membantu dalam diplomasi kopi Indonesia dengan mempromosikan kopi dalam negeri atau menjadi duta kopi Indonesia bagi keluarga, teman, dan rekan kerja.

Campos atau Campos Coffee adalah kedai kopi dan roastery ternama yang berskala internasional. Kedai tersebut juga memiliki coffee workshop sebagai tempat belajar bagi para barista muda. Campos Coffee berdiri tahun 1997 dan saat ini telah memiliki tiga flagship stores yaitu di Newtown dan Barangaroo Sydney, serta di Newstead Brisbane.

Campos Coffee juga memiliki dua kafe di kota Salt Lake City, Amerika Serikat (AS) dan menyatakan misinya untuk menjual hanya biji kopi terbaik.

Dengan masuknya kopi single origin dari Java Frinsa Estate ke Campos Coffee, maka bisa menjadi pintu masuk bagi kopi single origin lainnya ke jaringan kafe di Australia. Pasar kopi Australia cukup menjanjikan mengingat 75% dari penduduk Australia atau sekitar 19 juta adalah peminum kopi, termasuk 39% merupakan penggemar espresso-based yang lebih banyak membeli nya melalui kafe-kafe dibandingkan supermarket.

Harga kopi di kafe di Australia rata-rata AUD 4 (Rp 43.000) per cangkir dan penduduk Australia mengeluarkan sekitar AUD 3 miliar (Rp 32 triliun) per tahun untuk konsumsi kopi. Australia mengimpor kopi dari berbagai negara dengan rata-rata 96.000 ton per tahun.

Sumber: BeritaSatu.com