AS Akan Gabung Lagi Dewan HAM PBB

Senin, 8 Februari 2021 | 19:43 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasasatu.com- Amerika Serikat (AS), di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, akan bergabung lagi dalam Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seperti dilaporkan VOA, rencana itu muncul tiga tahun setelah mantan presiden Donald Trump mundur karena apa yang dikatakannya bias terhadap Israel dan kurangnya reformasi.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Minggu (7/1) bahwa Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan mengumumkan pada Senin (8/2) bahwa AS akan kembali ke dewan yang berbasis di Jenewa itu sebagai pengamat.

"Kami berniat melakukannya karena mengetahui bahwa cara paling efektif untuk mereformasi dan memperbaiki Dewan adalah dengan merangkulnya secara prinsip," kata pejabat itu.

"Kita tahu bahwa Dewan itu berpotensi menjadi forum penting bagi mereka yang memerangi tirani dan ketidakadilan di seluruh dunia. Dengan hadir di meja perundingan, kami berusaha mereformasinya dan menjamin agar dewan itu bisa memenuhi potensinya," kata pejabat itu.

Seorang pejabat senior AS mengatakan hari Minggu (7/2) bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden meyakini dewan masih memerlukan reformasi, tetapi cara terbaik untuk mendorong perbaikan itu adalah dengan hadir “dan terlibat dengannya dengan cara yang berprinsip.”

Para pejabat juga menyatakan AS nantinya akan berupaya menaikkan status pengamat tanpa hak suara menjadi negara anggota. Pemilihan berikutnya bagi negara anggota akan berlangsung akhir tahun ini.

Rencana itu dilaporkan pertama kali oleh Associated Press.

Trump, seorang Republik, mengusung agenda "America First" yang mendorong keluarnya AS dari beberapa organisasi dan perjanjian internasional. AS keluar dari Dewan HAM PBB pada 2018 karena apa yang dikatakannya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.

Pemerintahan Presiden Donald Trump ketika itu menyatakan dewan bersikap bias terhadap Israel, memerlukan sejumlah reformasi, dan memiliki pelanggar HAM di antara anggota-anggotanya, seperti Tiongkok, Kuba dan Venezuela.

Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara rencananya akan memilih anggota baru dewan itu tahun 2021. Para anggotanya dipilih untuk masa jabatan tiga tahun dan tidak boleh menjabat selama dua periode berturut-turut.

Sumber: BeritaSatu.com