Tahun 2020, Bezos dan Bloomberg Masuk 50 Besar Pendonor Amal

Washington, Beritasatu.com- Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi tidak menghentikan sejumlah orang untuk beramal. Seperti dilaporkan AP, Selasa (9/2), tahun 2020, Jeff Bezos dan Michael Bloomberg masih dalam 50 besar pendonor amal.

Jeff Bezos menduduki puncak daftar dengan menyumbangkan US$ 10 miliar (Rp139 triliun) untuk meluncurkan Dana Bumi Bezos.

Bezos, yang minggu lalu mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Amazon untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk filantropi dan proyek lainnya. Jeff juga menyumbangkan US$ 100 juta (Rp1,39 triliun) untuk Feeding America, organisasi yang memasok lebih dari 200 bank makanan.

Nomor 2 dalam daftar adalah mantan istri Bezos, MacKenzie Scott, yang memberi US$ 5,7 miliar (Rp79,3 triliun) pada tahun 2020. Dia meminta para pemimpin komunitas untuk membantu mengidentifikasi 512 organisasi, termasuk bank makanan, organisasi layanan manusia, dan ras. amal keadilan.

Donor lain yang berkontribusi besar pada penyebab pandemi dan upaya keadilan rasial adalah Jack Dorsey, salah satu pendiri Twitter, yang menempati peringkat No. 5. Dia menyumbangkan dana US$ 1,1 miliar (Rp 15,3 triliun) yang pada akhir tahun telah mendistribusikan setidaknya US$ 330 juta (Rp 4,59 triliun) kepada lebih dari 100 lembaga nonprofit.

Pemodal Charles Schwab dan istrinya, Helen (No. 24), memberikan US$ 65 juta (Rp 904 miliar) untuk mengatasi masalah tunawisma di San Francisco. Salah satu pendiri Netflix, Reed Hastings dan istrinya, Patty Quillin (No. 14), memberikan US$ 120 juta (Rp 1,67 triliun) untuk bantuan keuangan bagi siswa di kolese dan universitas Black historis.

Sementara Michael Jordan, pemain bola basket (No. 31), menjanjikan US$ 50 juta (Rp 695 miliar) kepada kelompok-kelompok pembela ras dan keadilan sosial.

“Ketika saya melihat peristiwa tahun lalu, ada kebangkitan untuk sektor filantropi. Donor mendukung upaya pemulihan dan ketahanan yang dipimpin komunitas, terutama yang dipimpin oleh orang kulit berwarna,” kata Nick Tedesco, presiden Pusat Nasional untuk Filantropi Keluarga.

