Putri Eugenie Lahirkan Bayi Laki-laki

Rabu, 10 Februari 2021 | 20:43 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

London, Beritasatucom- Putri Eugenie, cucu Ratu Elizabeth, telah melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki, dengan suaminya Jack Brooksbank. Seperti dilaporkan Reuters, pada Selasa (9/2), kelahiran bayi itu diumumkan Istana Buckingham.

“Eugenie, pewaris tahta ke-10 di garis takhta Inggris dan putri bungsu dari anak ketiga ratu Pangeran Andrew dan mantan istrinya Sarah Ferguson, Duchess of York, dan putranya keduanya baik-baik saja,” kata istana.

Bayi itu adalah cicit kesembilan dari Ratu Elizabeth yang berusia 94 tahun.

"Ratu, Duke of Edinburgh, Duke of York, Sarah, Duchess of York, serta Tuan dan Nyonya George Brooksbank telah diberi tahu dan ikut senang dengan berita itu," kata istana.

Eugenie menikah dengan Brooksbank di Kastil Windsor pada 2018. Dia mengumumkan berita tersebut di akun Instagram-nya dengan gambar orang tua baru yang memegang tangan bayi yang baru lahir.

Sumber: BeritaSatu.com