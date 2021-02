Indonesia Bantu Palestina Rp 32 Miliar

Rabu, 10 Februari 2021 | 21:04 WIB

Laut Mati, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuannya dengan Menlu Palestina Riyad Maliki di kawasan Laut Mati, Yordania, Rabu (10/2/2021), menyatakan komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan dana senilai US$ 2,3 juta (Rp 32,1 miliar).

Bantuan itu diberikan lewat berbagai mekanisme bilateral termasuk melalui Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/UNRWA) dan Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross/ICRC).

“Saat ini, pemerintah Indonesia berkomunikasi secara erat dengan otoritas Palestina, UNWRA, dan ICRC. Dan kami berharap dana bantuan untuk mitigasi Covid-19 di Palestina bisa dicairkan pada semester 1 tahun ini,” kata Retno dalam konferensi pers virtual bersama Menlu Maliki dari Crowne Plaza Jordan - Dead Sea Resort & Spa, Rabu (10/2/2021) malam.

Retno mengatakan dirinya selaku ketua bersama vaksin multilateral Covax Advance Market Commitment Engagement Group (Covax-AMC EG) juga menekankan pentingnya memastikan akses dan distribusi vaksin yang adil dan setara kepada rakyat Palestina.

“Mari kita terus bekerja bersama untuk mempertahankan kondisi kondusif, tidak hanya dalam persiapan pemilu Anda, tapi juga untuk perundingan selanjutnya untuk perdamaian berkelanjutan,” kata Retno.

