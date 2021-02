Anggota Misi WHO: Penyidik Virus AS Tak Bisa Diandalkan

Rabu, 10 Februari 2021 | 21:45 WIB

Oleh : Grace Eldora Sinaga / JAS

Wuhan, Beritasatu.com – Penyidik Amerika Serikat (AS) yang mempelajari tentang asal muasal pandemi virus corona tidak dapat diandalkan. Hal itu diungkapkan anggota khusus misi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kepada pemerintah Tiongkok pada Rabu (10/2/2021). Sebelumnya, pemerintah AS meragukan transparansi penyelidikan.

Misi WHO berakhir pada Selasa (9/2) tanpa menemukan sumber virus. Tetapi para anggota hasil menghadapi situasi sulit selama misi, dengan pemerintah AS mendesak penyelidikan kuat dan peringatan pemerintah Tiongkok yang menentang politisasi masalah.

Informasi mengalir keluar melalui akun media sosial Twitter pribadi mereka selama misi. Tetapi laporan lebih detial dan opini muncul saat mereka bersiap meninggalkan negara itu.

Peter Daszak, anggota tim WHO, terjun langsung ke dalam geopolitik keruh yang menutupi cerita asal pandemi.

Presiden AS Joe Biden harus terlihat tangguh terhadap Tiongkok, katanya dalam sebuah kicauan. "Tolong jangan terlalu bergantung pada intel AS. Semakin tidak terlibat di bawah Trump dan secara terang-terangan salah dalam banyak aspek," unggahnya, Rabu (10/2).

Daszak juga menyampaikan, mereka bekerja di bawah lingkungan yang paling bermuatan politis.

Komentarnya terkait dengan sebuah artikel yang merujuk pada pernyataan Departemen Luar Negeri AS, yang menimbulkan keraguan atas transparansi kerja sama pemerintah Tiongkok dengan misi WHO.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pemerintahnya jelas mendukung penyelidikan, tetapi berpendapat pemerintah Tiongkok telah menyembunyikan informasi. Ditanya apakah Tiongkok telah sepenuhnya bekerja sama dengan tim WHO, Price mengatakan kepada wartawan bahwa belum ada simpulan yang diambil.

Pada gilirannya, pemerintah Tiongkok menekankan pada Rabu, penyelidikan atas Tiongkok hanyalah satu bagian dari penyelidikan ke asal pandemi.

“Kami berharap AS, seperti Tiongkok, akan bersikap terbuka dan transparan serta mengundang pakar WHO melakukan penelitian dan studi di AS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin.

Sumber Virus

Daszak mengepalai Aliansi EcoHealth, organisasi nirlaba yang berbasis di AS, memantau wabah epidemi dan telah bermitra lebih dari satu dekade dengan Institut Virologi Wuhan pada penelitian bersama tentang virus corona.

Dia telah menjadi salah satu pendukung paling vokal tentang asal muasal virus. Dalam komentar yang disampaikan kepada AFP tahun lalu, ia menolak kemungkinan kebocoran dari laboratorium Wuhan sebagai teori konspirasi bermotif politik yang didorong oleh mantan presiden AS Donald Trump.

Tahun lalu, Trump tiba-tiba menghentikan hibah pemerintah AS yang mendukung kerja sama penelitian kelompok tersebut dengan fasilitas Wuhan. Langkah tersebut dikritik komunitas ilmiah sebagai tindakan politik.

Meski gagal menemukan asal virus setahun setelah pandemi dimulai, tim ahli asing yang masuk ke Tiongkok setuju kemungkinan virus berpindah dari kelelawar ke spesies hewan yang tidak diketahui sebelum ditularkan ke manusia.

Mereka juga menyimpulkan teori eksperimen laboratorium yang salah sangat tidak mungkin, sambil memperkenalkan teori baru dalam penyelidikan. Ini sesuai dengan pandangan pemerintah Tiongkok bahwa virus mungkin berasal dari luar negeri atau telah disebarkan dari makanan beku.

Pemerintah Tiongkok telah berulang kali melontarkan teori yang menyatakan virus itu dibawa ke Tiongkok melalui pengemasan produk seperti makanan laut beku, menghubungkannya dengan berbagai wabah domestik di beberapa bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Program Kedaruratan WHO Mike Ryan sebelumnya mengatakan tidak ada bukti makanan atau rantai makanan itu berpartisipasi dalam penularan. Sementara itu, anggota misi WHO pada Selasa tampak memberi bobot pada teori pemerintah Tiongkok bahwa penyebaran bisa dilakukan pada produk makanan dingin.

Ada juga kekhawatiran luas tentang akses para ilmuwan ke data setahun setelah wabah, di tengah tuduhan bahwa pemerintah Tiongkok meremehkan tingkat keparahan di awal wabah.

Beberapa anggota tim WHO bersikeras pihaknya diberikan akses penuh ke situs dan orang-orang yang diminta untuk hadir.

Tetapi ahli epidemiologi Denmark dan anggota tim Thea Kolsen Fischer mengungkapkan setelah pengarahan, pihaknya tidak diberi data mentah dan sebagai gantinya mengandalkan analisis oleh para ilmuwan Tiongkok.

"Jika Anda datang sebagai orang luar dan melihat data individu yang dapat diidentifikasi kemungkinan besar Anda akan, di sebagian besar skenario, dapatkan akses ke data gabungan," katanya pada Selasa setelah pengarahan, mengacu pada kebiasaan umum di banyak negara.

Sumber: AFP