Tingkatkan Perdagangan, Dubes RI Dorong Pembahasan Kesepakatan Dagang Kenya-Indonesia

Kamis, 11 Februari 2021 | 14:59 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Duta Besar RI untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin mengatakan hubungan politik yang sangat baik antara Kenya dan Indonesia belum diterjemahkan ke dalam parameter konkret perdagangan sesuai potensinya.

“Padahal potensi untuk ekspor ke Indonesia sangat besar, sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar ke-empat dunia dengan 270 juta penduduk,” ujar Dubes Hery dalam pertemuan dengan Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI/Kadin Kenya) Exporters Consultative Roundtable Breakfast di Nairobi, Kenya, Rabu (10/2/2021).

Dubes Hery memenuhi undangan Presiden Kadin Kenya, Richard Ngatia, untuk berbicara pada kegiatan tersebut.

Disebutkan pemerintah sebagai fasilisator dan enabler memiliki peran dan tanggung jawab untuk menunjang kegiatan ekonomi, seperti melalui kesepakatan dagang dalam bentuk perjanjian Free Trade Area (FTA) atau Preferential Trade Agreement (PTA) dengan negara mitra dagang sebagai insentif bagi pelaku usaha.

Untuk itu Dubes Hery menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membahas lebih lanjut peningkatan kerja sama kedua negara di bidang ekonomi melalui kesepakatan dagang bilateral.

‘‘Pemerintah akan menunjang kegiatan perekonomian. Namun, keputusan untuk memanfaatkan kesempatan sepenuhnya berada di kalangan pengusaha sendiri,” ujar Dubes Hery dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (11/2/2021).

Presiden Kadin Kenya, Richard Ngatia juga menyampaikan dukungannya terhadap pentingnya kesepakatan dagang Kenya dan Indonesia untuk mendorong kegiatan ekspor dan impor kedua negara.

“Kami dari sektor usaha mendukung dan siap memberikan masukan kepada pemerintah Kenya untuk mendorong pembahasan lebih lanjut kesepakatan dagang bilateral yang akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak,” jelasnya.

Pada tahun 2020, nilai perdagangan antara Kenya dan Indonesia berada di US$ 414 juta. Angka ini masih jauh jika dibandingkan nilai perdagangan Indonesia dengan mitra dagang tradisional di kawasan seperti Malaysia (US$ 15 miliar) atau juga dengan mitra dagang di Afrika barat dan selatan, yakni Nigeria dan Afrika Selatan (masing-masing US$ 1,2 miliar).

Tercatat sejumlah produk yang diperdagangkan dari Indonesia ke Kenya, antara lain produk minyak kelapa sawit, lemak nabati dan hewani, kertas, produk kimia, garam, karet, peralatan mekanik, suku cadang pesawat, barang pecah-belah, dan sabun.

Sedangkan Kenya mengekspor sejumlah produk ke Indonesia, antara lain produk teh, kopi, kulit, soda abu, tembaga, serat tumbuhan, peralatan rumah tangga dari logam, dan kacang.

Sumber: BeritaSatu.com