Moderna Ingin Kemas Vaksin 50% Lebih Banyak di Botol

Minggu, 14 Februari 2021 | 23:14 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jarum suntik dan botol vaksin dengan logo yang direproduksi dari perusahaan biotek AS, Moderna. Gambar diambil di satu studio di Paris, Prancis, pada Senin (16/11/2020). (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Perusahaan bioteknologi Amerika Serikat (AS) Moderna menyatakan sedang mengupayakan izin dari regulator di seluruh dunia untuk menempatkan cairan vaksin 50% lebih banyak ke dalam setiap botolnya. Usulan itu merupakan alternatif cara untuk dengan cepat meningkatkan tingkat pasokan saat ini.

Perusahaan tersebut mengeluarkan pernyataan setelah The New York Times pertama kali melaporkan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) telah mengizinkannya untuk meningkatkan level hingga 40 persen.

“Untuk memaksimalkan sumber daya serta memaksimalkan peluang untuk memberikan lebih banyak dosis ke setiap pasar lebih cepat, Moderna telah mengusulkan untuk mengisi botol dengan hingga 15 dosis vaksin dibandingkan 10 dosis sebelumnya,” kata juru bicara Moderna.

Juru bicara tersebut menambahkan bahwa perusahaan sedang terlibat dalam diskusi dengan FDA dan otoritas di negara lain, dan peningkatan dosis tidak memerlukan botol yang berbeda dengan yang saat ini digunakan.

"Setiap perubahan yang dihasilkan akan tunduk pada persetujuan akhir dari berbagai otoritas pengatur. Penerapan setiap perubahan tersebut diharapkan akan selesai dalam waktu sekitar dua sampai tiga bulan," katanya.

Mengutip sumber yang dekat dengan masalah tersebut, Times melaporkan bahwa FDA telah menyetujui Moderna menggunakan 14 dosis per botol. Jumlah itu sedikit naik dibandingkan dengan 10 dosis sebelumnya.

Menurut Times, izin penambahan kapasitas itu akan membutuhkan peralatan ulang jalur produksi yang akan memakan waktu kurang dari sepuluh minggu, atau sebelum akhir April.

"Ini akan menjadi langkah maju yang besar. Saya pikir itu akan berdampak dalam jangka pendek," ujar Moncef Slaoui, yang merupakan kepala penasihat ilmiah untuk program pengembangan vaksin federal di bawah kepemimpinan presiden Donald Trump, kepada Times.

Sumber: BeritaSatu.com