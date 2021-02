Menlu: Mekanisme ASEAN Paling Tepat untuk Membantu Myanmar

Rabu, 17 Februari 2021 | 17:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Ibu Kota Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Rabu (17/2/2021), dan bertemu dengan Menlu Brunei Dato Erywan.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Retno mengangkat isu perkembangan situasi di Myanmar dan mendorong mekanisme ASEAN.“Sebagaimana teman-teman ketahui, Brunei Darussalam saat ini memegang kepemimpinan ASEAN,” Retno dalam pernyataan pers secara virtual, Rabu.

Retno mengatakan, mekanisme ASEAN adalah mekanisme paling tepat untuk membantu Myanmar. Namun, ia juga menyadari prinsip-prinsip untuk membantu Myanmar tetap harus menghormati prinsip non-interference, mengutamakan constructive engagement, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan berkontribusi mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar, termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif.

“Indonesia yakin bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme paling tepat untuk membantu Myanmar dalam mengatasi situasi yang delicate (sensitif) ini,” kata Retno.

Menurut Retno, sebagai satu keluarga ASEAN, menjadi kewajiban setiap negara anggota ASEAN untuk menghormati yang tertera dalam Piagam ASEAN. Dia menyebutkan Pasal 1 ayat 7 dalam Piagam ASEAN menegaskan “to strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and promote and protect human rights and fundamental freedom” (memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan aturan hukum, mempromosikan HAM dan kebebasan fundamental).

“Pasal inilah yang dirujuk dalam statement Indonesia dan statement Ketua ASEAN menanggapi perkembangan situasi di Myanmar,” kata Retno.

Mengenai isu bilateral, Retno mengatakan dirinya dan menlu Brunei membahas peningkatan kerja sama termasuk perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Kedua menlu juga melakukan tukar pikiran terkait sejumlah isu ASEAN seperti kerja sama vaksin dan perkembangan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework.

