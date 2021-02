Meskipun Langgar HAM, Mesir Bisa Beli Senjata AS

Kamis, 18 Februari 2021 | 11:20 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Satu sistem peluncur rudal Patriot buatan Raytheon berada di pangkalan militer Turki di Gaziantep pada tanggal 5 Februari 2013. Mesir membeli peluncur rudal Rolling Airframe Missiles buatan Raytheon dari AS. (Foto: AFP)

Kairo, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) menjual senjata senilai US$ 197 juta (Rp 2,76 triliun) ke Mesir meskipun ada laporan pelanggaran hak asasi manusia.

Seperti dilaporkan AFP, pada Rabu (17/2), penjualan peluncur rudal Rolling Airframe Missiles buatan Raytheon diminta oleh angkatan laut Mesir untuk meningkatkan pertahanan pesisir.

AS menyetujui penjualan senjata senilai hampir US$ 200 juta ke Mesir tetapi berjanji untuk menekan masalah hak asasi manusia setelah seorang aktivis Amerika melaporkan keluarganya telah dilecehkan.

Pemerintahan AS pimpinan Joe Biden menyatakan pihaknya menyetujui penjualan 168 rudal taktis ke Mesir. AS telah berjanji untuk mengakhiri dukungan untuk operasi ofensif Arab Saudi dalam perang yang menghancurkan Yaman. AS juga sedang meninjau penjualan besar jet canggih ke Uni Emirat Arab (UEA).

BACA JUGA Senat Gagal Blokir Penjualan Senjata AS ke UEA

“Penjualan US$ 197 juta dari Rolling Airframe Missiles buatan Raytheon adalah permintaan Angkatan Laut Mesir untuk meningkatkan pertahanan di daerah pesisir dan sekitar Laut Merah,” kata Departemen Luar Negeri AS.

Deplu AS yang menyetujui penjualan senjata tersebut, tunduk pada peninjauan kongres, karena Mesir "terus menjadi mitra strategis penting di Timur Tengah".

Biden telah bersumpah akan mengambil sikap yang lebih keras tentang hak asasi manusia setelah pendahulunya Donald Trump mendekati Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, yang menurut laporan disebutnya sebagai "diktator favorit saya", sebagian karena kerjasamanya dengan Israel.

Sumber: BeritaSatu.com