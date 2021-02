Diruntuhkan dengan 3.000 Dinamit, Kasino Trump Sudah Lama Enggak Laku

Kamis, 18 Februari 2021 | 15:09 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Bangunan Trump Plaza Hotel and Casino di Atlantic City, New Jersey, AS hancur menjadi puing-puing dalam waktu kurang dari 30 detik, Rabu (17/2/2021). (Foto: Guardian)

New Jersey, Beritasatu.com- Trump Plaza Hotel and Casino di Atlantic City, New Jersey, hancur menjadi puing-puing dalam waktu kurang dari 30 detik oleh 3.000 batang dinamit, pada Rabu (17/2). Sebelum runtuh, kasino Trump itu sudah lama tidak laku dan berkinerja buruk.

Seperti dilaporkan theguardian, saat akhirnya menutup operasi pada tahun 2014, Trump Plaza adalah kasino berkinerja terburuk di Atlantic City. Kasino itu menerima uang dari penjudi dalam delapan setengah bulan sebanyak yang dilakukan kasino Borgata setiap dua minggu.

Setahun kemudian, Trump mengumumkan pencalonannya yang mengubah dunia untuk presiden AS, sering mengutip Atlantic City sebagai bukti kecerdasan bisnisnya.

Bangunan Trump The Plaza diruntuhkan terjadi sekitar jam 9 pagi dengan serangkaian ledakan. Bangunan itu runtuh dan awan debu yang sangat besar menghitamkan pantai dan trotoar Atlantic City yang terkenal.

Kasino dibuka pada tahun 1984 selama satu dekade kelebihan bagi Trump dan raja kapitalisme lainnya. Itu menjadi tuan rumah pesta untuk aktor Hollywood yang tak terhitung jumlahnya, bintang rock dan olahragawan.

Tetapi setelah serangkaian pengajuan kebangkrutan, taipan properti New York dan pembawa acara reality TV itu memutuskan hubungan bisnis dengan Trump Plaza Hotel and Casino di Atlantic City, New Jersey pada tahun 2009.

Sumber: BeritaSatu.com