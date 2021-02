Untuk Covax, Gedung Putih Kucurkan Dana Rp 56 Triliun

Jumat, 19 Februari 2021 | 14:02 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Gedung Putih memberikan dukungannya di balik dorongan global untuk mendistribusikan vaksin virus corona secara adil. Amerika Serikat (AS) menjanjikan US$ 4 miliar (Rp 56 triliun) untuk upaya multilateral Covax yang pernah ditolak oleh pemerintahan Donald Trump.

“Pada pertemuan Kelompok Tujuh para pemimpin ekonomi terbesar dunia hari Jumat, Presiden Joe Biden akan mengumumkan pendanaan awal sebesar US$ 2 miliar (Rp 28 triliun) untuk Gavi, Aliansi Vaksin, yang akan digunakan oleh Fasilitas Covax,” kata pejabat senior administrasi AS.

Seperti dilaporkan washingtonpost.com, AS akan mengeluarkan tambahan US$ 2 miliar selama dua tahun setelah donor lain memenuhi janjinya. AS juga akan menggunakan KTT G-7 minggu ini untuk menggalang negara-negara lain untuk berbuat lebih banyak.

Anggaran tu akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk program yang dipimpin oleh Gavi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi. Anggaran disetujui lewat pemungutan suara kongres bipartisan tahun 2020 lalu.

Thomas Bollyky, direktur program kesehatan global di Council on Foreign Relations, mengatakan bahwa dana tersebut akan menjadi signifikan bagi Covax, yang telah berjuang untuk mengumpulkan dana yang cukup sejak diumumkan tahun lalu.

“Pastinya dana sebelumnya akan membantu Covax. Tapi tidak ada gunanya kembali ke titik itu. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Dan ini adalah sinyal setidaknya bahwa AS bermaksud untuk berinvestasi dan mendukung Covax sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan vaksin dunia,” kata Bollyky.

Covax bertujuan untuk mendapatkan vaksin virus corona ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang telah tersingkir dari persaingan vaksin. Persaingan itu membuat negara-negara kaya mengambil sebagian besar dosis, dan membiarkan banyak orang menunggu.

Meskipun lebih dari 190 negara telah setuju untuk berpartisipasi, pemerintahan Trump memilih untuk tidak ikut, sebagian karena perseteruan mantan presiden tersebut dengan WHO.

Namun sejauh ini inisiatif tersebut belum dimulai, dan telah berjuang tidak hanya dengan pendanaan tetapi juga persaingan dari negara-negara kaya yang mengejar kesepakatan bilateral.

“Komitmen politik semacam ini penting dan membuat perbedaan,” kata Sema Sgaier, asisten profesor kesehatan masyarakat di Harvard dan salah satu pendiri organisasi nirlaba Surgo Ventures, menambahkan bahwa pendanaan yang dikonfirmasi akan memungkinkan Covax untuk mengupayakan kesepakatan baru.

Covax berencana mulai mendistribusikan vaksin pada paruh pertama tahun ini. Pada Kamis (18/2), Gavi mengumumkan nota kesepahaman dengan Novavax untuk 1,1 miliar dosis vaksin. Gavi menambah kesepakatan sebelumnya dengan Pfizer, AstraZeneca, Sanofi dan Johnson & Johnson.

Sumber: BeritaSatu.com