Senat AS Dukung Linda Thomas-Greenfield Jadi Dubes untuk PBB

Washington, Beritasatu.com- Senat Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/2) mengonfirmasi Linda Thomas-Greenfield, kandidat pilihan Presiden Joe Biden untuk memimpin diplomasi AS di Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

Seperti dilaporkan AP, senator memberikan suara 78-20 untuk mengonfirmasi Linda Thomas-Greenfield ke jabatan dubes AS untuk PBB, yang akan menjadi posisi tingkat Kabinet. Pemungutan suara untuk Linda Thomas-Greenfield mencerminkan tekad pemerintahan Biden untuk terlibat kembali dengan badan dunia tersebut.

Thomas-Greenfield adalah pensiunan veteran 35 tahun dari dinas Departemen Luar Negeri yang mengundurkan diri selama pemerintahan Trump. Dia akan menjadi wanita Afrika-Amerika ketiga dan wanita Afrika-Amerika kedua yang memegang jabatan itu.

Banyak senator Partai Republik yang menentang Linda Thomas-Greenfield karena menganggapnya lunak terhadap Tiongkok dan tidak akan membela prinsip AS di PBB.

Namun Thomas-Greenfield telah menolak kekhawatiran tersebut selama sidang konfirmasi. Dia mengatakan kepada senator bahwa pidato tahun 2019 yang dia berikan kepada Institut Konfusius yang didanai Tiongkok adalah satu kesalahan dan tidak dimaksudkan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah Tiongkok.

Dalam pidato, Thomas-Greenfield memuji program infrastruktur global Belt and Road Tiongkok senilai US$ 1 triliun di Afrika. Dia menyerukan "situasi win-win" saat AS dan Tiongkok akan mempromosikan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum.

“Namun, saya memiliki karier 35 tahun yang luar biasa, yang mencapai puncaknya sebagai asisten menteri luar negeri urusan Afrika. Bagi saya, itu mewakili kemajuan, dan janji, Amerika,” kata Thomas-Greenfield.

