Menlu Tegur Mentalitas “My Country First” dalam Diplomasi Vaksin

Rabu, 24 Februari 2021 | 21:16 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengingatkan bahwa dalam situasi pandemi tidak ada seorangpun yang aman sampai semua orang aman. Itu sebabnya, Menlu menegur mentalitas yang semakin berkembang saat ini untuk mendahulukan negaranya atau nasionalisme vaksin Covid-19.

Retno mengulangi pernyataan sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menyoroti vaksinasi Covid-19 sangat tidak merata dan tidak adil. Di sisi lain, ujarnya, di tengah keterbatasan jumlah vaksin, beberapa negara maju justru memesan vaksin secara berlebihan sebanyak lima kali lipat dari populasinya dengan tujuan mengamankan alokasi vaksin.

“Kehadiran vaksin merupakan kemajuan lain yang menggembirakan, namun mentalitas my country first (negara saya lebih dulu) atau nasionalisme vaksin untuk mengamankan vaksin juga terus meningkat,” kata Retno dalam acara bertajuk “The International Conference on Covid-19 Pandemic: Health, Economic, Diplomacy, and Social Perspectives” yang diadakan secara virtual oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjajaran (IKA Unpad), Rabu (24/2/2021).

Menurut Retno, sejauh ini, hanya 10 negara yang memiliki 75% ketersediaan vaksin Covid-19 di dunia. “Sebanyak 130 negara bahkan belum memulai vaksinasi dan hanya enam negara Afrika yang telah memulai program vaksinasi,” ujarnya.

Retno juga menyerukan keprihatinan karena sejumlah kawasan dan negara menerapkan pembatasan ekspor vaksin. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut upaya menghentikan pandemi hanya bisa dilakukan jika setidaknya 70% populasi global telah memiliki imunitas.

“Tapi dengan laju dua miliar dosis per tahun saat ini, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memvaksinasi populasi global,” katanya.

Menlu mengatakan situasi vaksin global semakin menegaskan pentingnya kerja sama dan kolaborasi internasional untuk mengatasi tantangan tersebut. Indonesia, ujarnya, sejak awal secara konsisten menyerukan pentingnya multilateralisme dalam menghadapi pandemi.

Menlu mengatakan ungkapan bahwa “pandemi masih jauh dari selesai” bukan pernyataan yang meremehkan karena berbagai tren mengkhawatirkan terus terjadi di seluruh dunia. Data Worldometer per 21 Februari 2021 mengungkapkan total kasus global telah melebihi 111 juta kasus, dengan lebih dari 2,4 juta kematian. Sementara itu, virus terus menyebar dan varian baru telah muncul pada 2021.

Retno mengatakan secara ekonomi ICC Research Foundation menemukan bahwa ekonomi global akan kehilangan US$ 9,2 triliun (Rp 26.757 triliun) jika pemerintah gagal memastikan akses vaksin kepada ekonomi berkembang.

Namun, Retno juga menyampaikan perkembangan positif dalam pandemi global. Per 21 Februari juga, terjadi penurunan 500.000 kasus (16%) secara global dibandingkan minggu lalu. Sejumlah kasus mingguan dilaporkan turun hampir setengahnya hanya dalam lima minggu. Tingkat kematian global juga turun 10% dibandingkan minggu lalu.

“Beberapa negara telah meningkatkan komitmen finansial untuk memperkuat multilateralisme vaksin dan mendukung pendanaan fasilitas Covax yang sangat dibutuhkan, sedangkan negara-negara lain juga berkomitmen untuk membagi surplus vaksin kepada negara berkembang,” kata Retno.

