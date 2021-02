Influencer Media di Ukraina Nikmati Kopi Asli Indonesia

Jumat, 26 Februari 2021 | 21:11 WIB

Kiev, Beritasatu.com – Diplomasi kopi Indonesia oleh perwakilan Indonesia di luar negeri terus berlanjut. Setelah masuknya kopi produksi Pangalengan ke kedai kopi bertaraf internasional “Campos Coffee” di Sydney, Australia, dan promosi kopi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Pyongyang Korea Utara, kini kopi Indonesia diperkenalkan kepada sejumlah influencer media di Kiev, Ukraina.

Dalam acara bertajuk “The Indonesian Coffee Tasting and Gathering” yang digelar di Wisma Duta Besar RI di Kiev, sejumlah warga Ukraina diperkenalkan kepada aneka jenis kopi dan budaya kopi Indonesia. Acara promosi kopi Indonesia itu juga dihadiri oleh media-media di Ukraina seperti Diplomatic Chronicles, Outlook, Business Woman, media center BUMN Ukraina, penyedia jasa fasilitas diplomatik Directorate-General for Rendering Services to Diplomatic Missions (GDIP), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ukraina serta para penggiat media sosial di Ukraina.

Dikutip dari siaran pers KBRI Kiev, Jumat (26/2/2021), Duta Besar RI di Ukraina, Yuddy Chrisnandi mengatakan, acara pengenalan kopi Indonesia bisa menjadi momentum untuk memanfaatkan peningkatan permintaan kopi di Ukraina pada 2020 yang mencapai 8,4%. Indonesia, ujarnya, berpeluang memenuhi permintaan para pecinta kopi di Ukraina.

Dubes Yuddy mengharapkan saat masyarakat Ukraina sudah lebih jauh mengenal kopi Indonesia, maka para pelaku usaha kedua negara bisa lebih antusias untuk meningkatkan kerja sama kopi. Dalam acara itu, Yuddy mendorong para influencer yang hadir untuk mencicipi kopi asli Indonesia dan mempromosikannya lewat media sosial masing-masing.

Varian kopi yang disajikan dalam pertemuan itu antara lain Robusta Solok Coffee (Solok, SumaterBarat), Arabika Gunung Kaba (Bengkulu), Arabika Java Preanger Specialty (Pangalengan, Bandung), dan Arabika Poco Kuwus (Mbohang, Flores, Nusa Tenggara Timur).

Selain menikmati kopi unggulan Indonesia, para unggulan juga diajak menonton berbagai film mengenai sejarah, tradisi, dan perkembangan kopi Indonesia antara lain Aroma of Heaven (Biji Kopi Indonesia), How to Make Indonesian Tubruk Coffee, Why is Sumatran Coffee So Special, How the Most Expensive Coffee is Made – Luwak, dan What Makes Indonesian Coffee Unique. Melalui pemutaran film tersebut, peserta yang hadir diharapkan bisa mendapatkan pemahaman tentang keunikan kopi Indonesia dan menceritakan pengalamannya kepada follower di media sosial masing-masing.

Dalam diskusi interaktif, para influencer Ukraina mengakui kopi Indonesia memiliki kualitas yang tinggi. Mereka juga bersedia untuk mempromosikan lebih lanjut ke kalangan penikmat kopi di Ukraina.

Sebagai tindak lanjut, Dubes Yuddy akan bertemu dengan konsultan dan pengusaha Ukraina untuk menjajaki kemungkinan kerja sama ekspor kopi Indonesia ke Ukraina. KBRI Kiev juga mendapatkan tawaran dari salah satu peserta untuk mempromosikan kopi kepada para pejabat dan kalangan parlemen Ukraina.

