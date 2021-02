Stimulus US$ 1,9 Triliun Diteruskan ke Senat AS

Minggu, 28 Februari 2021 | 17:48 WIB

Oleh : Grace Eldora Sinaga / WBP

Washington, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Amerika Serikat (AS) mengesahkan paket bantuan virus corona senilai US$ 1,9 triliun akhir pekan lalu. Hal ini disambut Demokrat sebagai langkah kritis dalam menyalurkan dana baru untuk vaksinasi, bagi pemerintah daerah yang terbebani, dan membantu jutaan keluarga yang kesulitan karena pandemi.

Sekitar 4 hari setelah jumlah kematian Covid-19 melampaui 500.000 di AS, tindakan besar itu didukung Presiden Joe Biden. Stimulus sekarang menuju Senat untuk dipertimbangkan pada pekan ini.

"Setelah 12 bulan kematian dan putus asa, pemulihan Amerika dimulai malam ini," kata anggota kongres Brendan Boyle kepada majelis DPR, Sabtu (28/2/2021). Hal ini disampaikan sesaat sebelum anggota parlemen menyetujui paket tersebut dengan pemungutan suara yang jarang terjadi setelah tengah malam, 219 suara banding 212 suara.

Tidak ada anggota Partai Republik yang mendukung rancangan undang-undang (RUU) stimulus AS tersebut.

Hasil partisan yang jelas muncul beberapa minggu setelah pelantikan Biden pada 20 Januari, ketika dia menyerukan persatuan menghadapi krisis kesehatan sekali dalam satu abad.

Paket tersebut disetujui DPR meskipun ada kemunduran besar bagi Demokrat, ketika seorang pejabat penting Senat memutuskan pada Kamis (25/2/2021) bahwa versi final RUU tersebut tidak dapat mengikutkan kenaikan upah minimum.

Biden telah berkampanye secara ekstensif untuk menaikkan upah minimum nasional menjadi US$ 15 per jam, dari tarif US$ 7,25 yang telah diterapkan sejak 2009.

Dia bermaksud untuk memasukkan klausul ini ke dalam rencana stimulus penyelamatan, yang secara langsung memberikan cek senilai US$ 1.400 kepada mayoritas warga Amerika. Selain itu, mengalokasikan miliaran dolar untuk meningkatkan pemberian vaksin, membantu membuka kembali sekolah, mendanai pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal.

Hal ini memperpanjang tunjangan pengangguran, yang akan berakhir pada pertengahan Maret setelah sekitar 6 bulan, serta moratorium atas penggusuran jutaan orang yang berjuang untuk membayar sewa.

RUU tersebut berada di jalur untuk menjadi stimulus AS terbesar kedua yang pernah ada, setelah paket US$ 2 triliun Donald Trump ditandatangani Maret 2020 untuk memerangi penyebaran pandemi yang menghancurkan.

Sumber: AFP