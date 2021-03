Jepang Desak Tiongkok untuk Hentikan Tes Covid-19 Anal

Selasa, 2 Maret 2021 | 12:31 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Tokyo, Beritasatu.com- Tokyo mendesak Beijing untuk menghentikan tes Covid-19 anal bagi warga negara Jepang di Tiongkok. Prosedur tersebut dikatakan menimbulkan "rasa sakit psikologis yang hebat" pada subjek tes.

Seperti dilaporkan RT, Senin (1/3), Tokyo mendesak Beijing untuk menggunakan metode alternatif sebagai ganti tes Covid-19 anal.

Masalah pengujian virus corona dikemukakan oleh Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato saat konferensi pers pada Senin (1/3).

“Jepang telah meminta Beijing menghentikan pengujian kontroversial tersebut, sebagai gantinya tetap menggunakan metode lain. Sejauh ini, Tiongkok belum menanggapi apakah akan mengubah prosedur bagi warga Jepang atau tidak,” kata Kato.

Masih belum jelas berapa banyak warga Jepang yang terpengaruh oleh penyelidikan tidak konvensional untuk virus corona di Tiongkok.

Tes usap anal intrusif diperkenalkan oleh otoritas Tiongkok awal tahun ini. Metode tersebut dikatakan sebagai cara yang lebih akurat untuk mendeteksi virus daripada usap hidung konvensional, yang banyak digunakan di seluruh dunia di tengah pandemi.

Menurut Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, prosedur tersebut melibatkan penyisipan kapas panjang tiga hingga lima centimeter ke dalam rektum.

Prosedur pengujian kontroversial telah menyebabkan beberapa ketidaknyamanan diplomatik antara AS dan Tiongkok. Masalah tersbeut dikemukakan oleh outlet Wapres AS pada akhir Februari, yang mengutip juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Dikatakan, Washington telah memprotes praktik "tidak bermartabat" langsung ke Beijing setelah sejumlah diplomat menjadi sasaran tes anal.

Sumber: BeritaSatu.com