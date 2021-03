KJRI New York Luncurkan Indonesia Dangdut Coffee House

Kamis, 4 Maret 2021 | 22:41 WIB

Oleh : Natasa Christy Wahyuni / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York menggelar acara silaturahmi virtual dari Komunitas Dangdut Amerika Serikat (AS) sekaligus peluncuran Indonesian Dangdut Coffee House (IDCH). Acara yang digelar pada 26 Februari 2021 itu adalah hasil kerja sama antara We People of Culture (Wepoc), Dangdut in America dan Dangdut Cowboys, dan Perusahaan Startup milik Diaspora Indonesia Coffeekyu.com.

BACA JUGA Kemlu: Pria Bertato Peta Indonesia yang Ikut Demonstrasi di AS Bukan WNI

Dikutip dari siaran pers KJRI New York yang diterima Beritasatu, Kamis (4/3/2021), sejumlah artis dangdut papan atas Indonesia dan artis dangdut AS ikut meramaikan acara tersebut. Acara itu juga dihadiri pebisnis kopi AS dan American Indonesia Chamber of Commerce (AICC) New York.

Kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid dengan menggunakan konsep acara in person secara terbatas memperhatikan protokol kesehatan dan secara virtual menggunakan media Zoom/Facebook Live KJRI New York.

IDCH merupakan sebuah wahana berkumpul para mitra kerja KJRI New York untuk membahas kegiatan/proyek kerja sama memajukan kepentingan Indonesia di Amerika Serikat dengan menikmati kopi Indonesia diikuti alunan musik dangdut.

Dalam IDCH ini, telah diperkenalkan coffee truck dengan nama Café Dangdut yang menjual kopi Indonesia di Times Square pada bulan Mei 2021.

Acara silaturahmi itu dihadiri Kepala Perwakilan seluruh AS dan terhubung langsung dengan Semarak Indonesia di stasiun televisi Indosiar yang melakukan dialog interaktif dan menyanyikan lagu dangdut bersama dengan Rhoma Irama, disaksikan oleh lebih dari 2000 orang.

Sumber: BeritaSatu.com