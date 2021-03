Satu Mangkuk Tiongkok Dinasti Ming Bernilai Rp 7,1 Miliar

Jumat, 5 Maret 2021 | 13:55 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Foto dokumentasi pada 3 Maret 2021 milik Sotheby's ini menunjukkan mangkuk Tiongkok abad ke-15 yang dijual secara kebetulan seharga US$ 35 di obral halaman rumah dan sekarang akan dilelang dengan perkiraan nilai US$ 300-500.000. (Foto: AFP/ SOTHEBY'S)

New York, Beritasatu.com- Mangkuk Tiongkok abad ke-15 yang langka ditemukan di obral halaman rumah warga Amerika Serikat (AS). Seperti dilaporkan AFP, Kamis (4/3), benda peninggalan dinasti Ming itu mungkin bernilai US$ 500.000 atau Rp 7,1 miliar.

Satu mangkuk kecil yang dibeli seharga US$ 35 dalam penjualan halaman di Amerika Serikat ternyata adalah artefak Tiongkok abad ke-15.

Mangkuk porselen - dengan motif bunga yang halus - diakuisisi oleh seorang pembeli, yang identitasnya dirahasiakan, di negara bagian Connecticut.

Pembeli meminta barang tersebut dinilai oleh ahli keramik di Sotheby, pertama dengan mengirimkan foto. Dia kemudian membawa mangkuk itu ke rumah lelang untuk melihatnya lebih dekat.

Para ahli mengatakan mangkuk itu dilukis untuk istana Kaisar Yongle, kaisar ketiga Dinasti Ming yang memerintah dari 1402 hingga 1424.

"Hanya ada enam (lainnya) mangkuk serupa yang dikenal di dunia. Ini adalah kelompok yang sangat eksklusif," kata Angela McAteer, kepala karya seni Tiongkok di Sotheby di New York, kepada AFP.

Sotheby's akan melelang mangkuk ketujuh yang baru ditemukan untuk dilelang pada 17 Maret, ketika diperkirakan akan terjual antara US$ 300.000 dan US$ 500.000. Lima dari mangkuk disimpan di museum: Dua di Taiwan, dua di London dan satu di Teheran.

“Mangkuk yang keenam terakhir terlihat di pasar pada tahun 2007,” kata McAteer, yang berarti minat dalam lelang dari kolektor dan institusi swasta kemungkinan besar akan tertarik.

Banyak karya seni Tiongkok memasuki koleksi di Barat pada abad ke-19 sebelum diturunkan dari generasi ke generasi.

Tapi McAteer mengatakan para ahli tidak mungkin pernah tahu persis bagaimana mangkuk itu dibawa dari Tiongkok ke penjualan sampah.

Sumber: BeritaSatu.com