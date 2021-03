Tweet Pertama Dilelang sebagai Aset Digital, Ditawar Rp 36 M

New York, Beritasatu.com - CEO Twitter Jack Dorsey akan menjual tweet pertama di dunia sebagai aset digital yang saat ini populer dengan nama non-fungible token (NFT). NFT adalah tren baru yang disebut-sebut mengikuti tren bitcoin.

Dorsey menjual tweet pertamanya, yang diunggah pada 21 Maret 2006, melalui situs bernama "Valuables". Penawaran tertinggi hingga berita ini diturunkan berasal dari Sina Estavi, CEO Bridge Oracle, sebesar US$ 2,5 juta atau Rp 36 miliar.

NFT adalah tren baru dalam dunia kolektor barang-barang memorabilia. Sederhananya, aset digital ini dicatat ke dalam sebuah blockchain, jaringan yang mendasari lahirnya cryptocurrency seperti bitcoin, sehingga setiap aset bersifat unik dan tidak dapat diduplikasi. Keunikan ini menciptakan kelangkaan sehingga membuat mereka memiliki harga yang tidak masuk akal. Anehnya lagi, untuk melihat aset-aset digital ini, sebenarnya Anda tidak perlu membayar sepeserpun karena semuanya ada di internet.

Aset digital NFT bisa berupa macam-macam, seperti video, gambar, musik, hingga meme. Selama berbentuk digital dan dicatatkan dalam blockchain, barang itu bisa menjadi aset digital NFT.

Aset NFT yang sedang populer saat ini adalah video basket. Hobi mengoleksi kartu basket kembali menjadi tren belakangan ini. Sebuah kartu rookie dengan tanda tangan Luka Doncic dari Dallas Mavericks yang hanya ada satu di dunia laku terjual US$ 4,6 juta, menjadikannya kartu basket termahal di dunia. Menyusul popularitas kartu basket, video basket kini tengah digandrungi. Video basket dari NBA Top Shot bertemakan "moment" menampilkan superstar LA Lakers Lebron James melakukan slam dunk terjual dengan harga US$ 200.000. Padahal, video ini bisa Anda saksikan sendiri di YouTube dengan gratis.

