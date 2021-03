Kenapa Putra Harry-Meghan Tidak Disebut Pangeran? Ini Jawabnya

Pangeran Harry, Duke of Sussex (kiri), dan istrinya Megha Markle, Duchess of Sussex (kanan) memperlihatkan anak laki-laki pertama mereka, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, kepada Ratu Inggris Elizabeth II (tengah) dan Pangeran Philip Inggris, Duke of Edinburgh (kiri), di Kastil Windsor, London, Rabu (8/5/2019). (Foto: AFP)