Ditentang Partai Republik, Paket Stimulus $ 1,9T Akhirnya Lolos

Kamis, 11 Maret 2021 | 04:48 WIB

Oleh : Heru Andriyanto / HA

Washington DC, Beritasatu.com – Kongres Amerika Serikat akhirnya mengesahkan paket bantuan ekonomi senilai US$ 1,9 triliun (Rp 27.373 triliun) untuk meredam dampak pandemik Covid-19, Rabu (10/3/2021) malam waktu setempat atau Kamis WIB.

DPR menerima paket tersebut setelah dilakukan pemungutan suara dengan hasil 220 banding 211, tanpa ada satu pun anggota Partai Republik yang mendukung.

Bahkan, ada satu anggota Partai Demokrat yang ikut menolak.

Sebelumnya, rancangan undang-undang paket bantuan itu juga sudah lolos di Senat, sehingga sekarang dikembalikan ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani.

Gedung Putih mengatakan RUU ini akan diteken Jumat besok.

Apa isi RUU?

Paket ini merupakan yang keenam terkait dampak Covid-19, dengan komponen utamanya adalah bantuan langsung tunai perorangan US$ 1.400 kepada sebagian besar rakyat Amerika dalam sekali bayar.

Tunjangan kehilangan pekerjaan senilai US$ 300 per pekan juga diperpanjang hingga September.

Selain itu ada komponen US$ 350 miliar untuk dibagikan kepada pemerintah negara bagian dan kota, US$ 130 miliar untuk pembukaan sekolah, US$ 49 miliar untuk menambah kapasitas pengujian dan penelitian Covid-19, dan US$ 14 miliar untuk distribusi vaksin.

Salah satu usulan yang paling sengit diperdebatkan di Senat adalah rencana menaikkan upah minimum dari US$ 7,25 per jam menjadi US$ 15, dan akhirnya klausul itu dihapus ketika RUU sampai di DPR.

Pendukung RUU

Meskipun anggota DPR dari Partai Republik menentang, sebagian besar rakyat Amerika sangat mendukung RUU ini.

Survei oleh Pew Research Center mengindikasikan bahwa 70% warga dewasa Amerika yang disurvei mendukung RUU ini, termasuk 41% anggota atau simpatisan Partai Republik.

Partai Demokrat, yang menguasai DPR dan Senat di Kongres Amerika, juga kompak mendukung dan menjaga isi RUU sedapat mungkin seperti usulan awal yang diajukan Presiden Biden.

Saat mengumumkan RUU yang disebut Rencana Penyelamatan Amerika (American Rescue Plan) ini, Biden mengatakan pemerintah harus melakukan “tindakan besar” untuk menghidupkan kembali perekonomian yang lesu karena pandemik.

Wabah Covid-19 telah menewaskan lebih dari 527.000 warga Amerika dan menginfeksi lebih dari 29 juta orang di sana.

Tingkat pengangguran juga melonjak drastis sejak tahun lalu, saat ini di angka 6,2%.

Penentang RUU

Para anggota Partai Republik di Kongres menentang RUU ini, dan meminta angkanya diperkecil dan lebih fokus. Mereka berpendapat bantuan langsung tunai tidak layak diberikan kepada warga yang tidak kehilangan pendapatan dalam setahun ini.

"Anggota DPR dari Demokrat telah meninggalkan semangat persatuan," kata Ketua Fraksi Partai Republik Kevin McCarthy menjelang pemungutan suara.

“Setelah lima RUU serupa, yang ini akan menjadi yang pertama disahkan semata karena kebijakan sebuah partai politik," imbuhnya, merujuk pada kosongnya dukungan dari partai dia.

McCarthy juga mengklaim bahwa RUU ini adalah yang paling mahal dalam sejarah Amerika.

Sumber: BBC