Korsel Sepakati Kenaikan 13,9% Kontribusi Biaya untuk Pasukan AS

Seoul, Beritasatu.com- Korea Selatan (Korsel) telah menyetujui peningkatan 13,9% dalam kontribusinya untuk biaya menampung sekitar 28.500 tentara Amerika Serikat (AS) pada tahun 2021.

Seperti dilaporkan Reuters, pada Rabu (10/3), Kementerian Luar Negeri Korsel menyatakan peningkatan itu adalah kenaikan tahunan terbesar dalam hampir dua dekade.

Kenaikan tersebut akan membuat kontribusi Korea Selatan pada tahun 2021 menjadi 1,18 triliun won (US$ 1,03 miliar atau Rp 14,8 triliun). Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertanyakan sejauh mana pendanaan AS untuk pertahanan sekutu dan telah menuntut agar Korea Selatan membayar sebanyak US$ 5 miliar (Rp 71,8 triliun) setahun.

“Perjanjian itu menyelesaikan kekosongan yang berlangsung sekitar satu tahun tiga bulan. Ini memberikan kesempatan untuk menegaskan kembali pentingnya aliansi dan kebutuhan untuk penempatan yang stabil dari Pasukan AS di Korea,” kata kementerian luar negeri.

Menurut kementerian, Perjanjian Aksi Khusus enam tahun dengan Amerika Serikat, yang datang setelah negosiasi berlarut-larut. Perjanjian ini akan meningkatkan kontribusi tahunan Korea Selatan pada RUU untuk tahun 2022 hingga 2025 sejalan dengan peningkatan anggaran pertahanan tahunannya, yang sebesar 5,4% tahun 2021.

Kementerian menambahkan pakta tersebut menggantikan kesepakatan yang berakhir pada akhir 2019, di mana Korea Selatan membayar sekitar US$ 920 juta (Rp 13,2 triliun) setahun. Kedua belah pihak setuju untuk membekukan kontribusi Korea Selatan untuk tahun 2020.

Sementara data dari buku putih kementerian pertahanan menyebut, dalam peningkatan besar tahunan terakhir, pada tahun 2003, Korea Selatan membayar 17% lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Mengenai hubungan baru antara kontribusi untuk biaya pemeliharaan pasukan AS dan anggaran pertahanan, kementerian menyatakan peningkatan anggaran pertahanan adalah "standar yang wajar dan dapat diverifikasi dengan jelas" yang mencerminkan kemampuan keuangan dan keamanan.

