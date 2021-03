Atasi Dampak Pandemi, AS Kucurkan Bantuan Rp 620 Juta per Detik

Sabtu, 13 Maret 2021 | 14:06 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Presiden AS Joe Biden. (Foto: AFP )

Baltimore, Beritasatu.com- Dampak pandemi Covid-19 bagi perekonomian negara Amerika Serikat (AS) sangat besar. Untuk membayar paket bantuan virus corona, Presiden Joe Biden harus menghabiskan rata-rata US$ 3,7 miliar (Rp 53,3 triliun) setiap hari selama sisa tahun 2021. Jumlah itu berarti US$ 43.000 (Rp 620 juta) setiap detik setiap hari sampai tengah malam berbunyi pada 2022.

Seperti dilaporkan AP, Jumat (12/3), bahkan Biden perlu mencairkan hampir US$ 800.000 (Rp 11,5 miliar) agar paket bantuan tetap pada jalurnya.

Anggaran itu menurut perkiraan Kantor Anggaran Kongres, dan bahkan kemudian, pemerintahan Biden masih memiliki banyak US$ 1,9 triliun (Rp 27.407 triliun) untuk dibelanjakan pada tahun-tahun berikutnya karena AS berjuang kembali ke kesehatan ekonomi.

Presiden menandatangani paket bantuan menjadi undang-undang pada Kamis (11/3) tanpa rencana komprehensif untuk mendistribusikan semua dana, yang akan menjadi fokus utama pemerintahan dalam beberapa minggu mendatang.

BACA JUGA Biden Targetkan Amerika Merdeka dari Covid 4 Juli

Tingkat pengeluaran merupakan bukti kompleksitas menangani suatu penyakit itu meresap begitu luas ke seluruh negeri dalam waktu kurang dari satu tahun, dan penderitaan ekonomi yang ditimbulkannya.

“Uang pembayar pajaklah yang ingin Anda keluarkan secara adil, tetapi Anda juga ingin mengeluarkannya dengan cepat,” kata Jack Smalligan, seorang rekan peneliti senior di Institut Urban dan mantan pejabat anggaran Gedung Putih.

Beberapa pengeluaran, seperti transfer tunai, dapat terjadi dengan cepat.

Pemerintahan Biden telah mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan cek langsung senilai US$ 1.400 (Rp 20 juta) - total sekitar US$ 400 miliar (Rp 577 triliun) - mulai akhir pekan ini.

Pemerintah Biden juga akan melanjutkan bantuan pengangguran yang ditingkatkan untuk 20,1 juta orang Amerika yang mengumpulkan beberapa bentuk tunjangan. Baik cek langsung dan bantuan pengangguran adalah bagian dari paket bantuan Covid sebelumnya yang berjumlah sekitar US$ 4 triliun (Rp 57.700 triliun), yang berarti pemerintah memiliki sistem untuk mendistribusikan uang tersebut.

Sumber: BeritaSatu.com