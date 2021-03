Menhan AS Anggap Hubungan dengan Asia Jadi Penghalang Hadapi Tiongkok

Minggu, 14 Maret 2021 | 21:34 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Honolulu, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) menganggap hubungan dengan Asia menjadi penghalang untuk menghadapi Tiongkok. Hal itu dikatakan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin saat kunjungan pertamanya sebagai kepala Pentagon, Sabtu (13/3).

Seperti dilaporkan AFP, Lloyd Austin memulai kunjungan di Hawaii, pusat komando militer Amerika untuk wilayah Indo-Pasifik. Dia melakukan perjalanan ke Asia untuk meningkatkan kerja sama militer dengan sekutu Amerika dan mendorong "pencegahan yang kredibel" terhadap Tiongkok.

"Ini semua tentang aliansi dan kemitraan," katanya kepada wartawan dalam perjalanan itu yang akan mencakup pertemuan dengan sekutu utama di Tokyo, New Delhi dan Seoul.

"Ini juga tentang meningkatkan kemampuan," tambahnya, mengingat bahwa sementara Amerika Serikat berfokus pada perjuangan anti-jihadis di Timur Tengah, Tiongkok sedang memodernisasi tentaranya dengan kecepatan tinggi.

"Keunggulan kompetitif yang kami miliki telah terkikis. Kami masih mempertahankan keunggulan itu. Kami akan meningkatkan keunggulan itu ke depan," katanya.

Lloyd menegaskan tujuan pemerintah Presiden Joe Biden adalah untuk memastikan bahwa AS memiliki kemampuan dan rencana operasional. AS dapat menawarkan pencegahan yang kredibel ke Tiongkok atau siapa pun yang ingin melawan AS.

Lloyd akan bergabung di Tokyo dan Seoul oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

"Salah satu hal yang ingin saya dan Menteri Luar Negeri lakukan adalah mulai memperkuat aliansi itu. Ini akan lebih tentang mendengarkan dan belajar, mendapatkan sudut pandang mereka," katanya.

Tur para kepala diplomasi dan pertahanan AS di Asia ini mengikuti pertemuan puncak "Quad" yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah aliansi informal yang lahir pada tahun 2000-an untuk mengimbangi kebangkitan Tiongkok.

Blinken akan bergabung dengan penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden, Jake Sullivan, di Anchorage pada 18 Maret bersama Menlu Tiongkok Wang Yi dan Yang Jiechi.

Sumber: BeritaSatu.com