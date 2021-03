Deb Haaland Dilantik Jadi Mendagri Pribumi AS yang Pertama

Selasa, 16 Maret 2021 | 12:04 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Deb Haaland dikukuhkan sebagai menteri dalam negeri pribumi Amerika Serikat (AS) yang pertama, Senin (15/3). Haaland mendapat pujian kelompok advokasi sebagai pemimpin yang penuh daya bangkit dan inspiratif.

Seperti dilaporkan Al Jazeera, Senat AS telah mengukuhkan Deb Haaland sebagai menteri dalam negeri. Pengukuhan ini menjadikan Haaland sebagai politisi New Mexico orang Pribumi pertama yang mengepalai badan kabinet dalam sejarah AS.

Haaland, anggota suku Laguna Pueblo, akan menangani pengawasan lebih dari 202.342.821 hektar tanah AS dan hubungan pemerintah federal dengan 574 wilayah pribumi yang diakui. Penduduk asli Amerika dan kelompok pencinta lingkungan berkampanye untuk persetujuan Haaland.

“Penduduk asli, pendukung, dan sekutu dari seluruh negeri yang telah bekerja tanpa lelah untuk mendukung dan mengangkat [Haaland] dan kami sangat bangga padanya," puji Crystal Echo Hawk, pendiri dan direktur eksekutif IllumiNative, satu grup yang dipimpin oleh Pribumi yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas bagi wilayah pribumi, kepada Al Jazeera.

Echo Hawk menyebut Haaland sebagai salah satu wanita pribumi pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres AS pada 2018. Tak hanya itu, Haaland adalah seorang penyemangat dan pembuat sejarah yang akan berjuang untuk memastikan masalah dan suara Pribumi didengar.

Sebagai menteri dalam negeri, Haaland juga akan mengawasi reservasi pribumi yang diakui secara federal. Penduduk asli di AS telah melakukan upaya baru dalam beberapa tahun terakhir untuk menghentikan eksploitasi situs suci mereka.

Protes Standing Rock atas Dakota Access Pipeline, yang dipimpin oleh orang-orang Lakota pada tahun 2016, disamakan dengan gerakan hak-hak sipil. Haaland hadir di kamp yang digunakan para demonstran, dan menyediakan makanan.

Sumber: BeritaSatu.com