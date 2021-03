Facebook Setuju Bayar Konten Berita News Corp di Australia

Rabu, 17 Maret 2021 | 09:30 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Papan digital raksasa di kampus kantor pusat perusahaan Facebook di Menlo Park, California, AS, pada 23 Oktober 2019. (Foto: AFP)

Canberra, Beritasatu.com- Facebook telah setuju membayar News Corp Australia pimpinan Rupert Murdoch untuk produk jurnalisme dari perusahaan lokalnya.

Seperti dilaporkan BBC, kesepakatan itu diamankan hanya beberapa minggu setelah Australia mengesahkan undang-undang pertama dunia kontroversial yang bertujuan membuat platform teknologi membayar konten berita.

News Corp belum mengungkapkan nilai kontrak tiga tahun di Australia. Bulan lalu, News Corp mencapai kesepakatan global dengan Google. Kerajaan media Murdoch dimulai dengan surat kabar Australia-nya.

Kesepakatan Google mencakup semua konten News Corp Australia yang menguasai sekitar 70% sirkulasi surat kabar di Australia dengan judul-judul termasuk The Australian, The Daily Telegraph dan The Herald Sun.

News Corp juga memiliki news.com.au, serta jaringan TV konservatif model Fox News, Sky News Australia, yang menjadi merek berita Australia yang paling banyak dibagikan di Facebook.

News Corp sudah memiliki kesepakatan berbeda dengan Facebook untuk produk media Amerika Serikat-nya. Perusahaan ini melibatkan platform yang membayar cerita untuk dimasukkan ke dalam tab Berita Facebook, produk yang tidak tersedia di Australia.

Kesepakatan Australia jauh lebih luas, mencakup semua konten News Corp Australia yang dibagikan di Facebook.

Seperti penerbit lain secara global, outlet media Australia kehilangan pendapatan dalam satu dekade terakhir karena pengiklan beralih ke raksasa internet seperti Facebook dan Google.

Perusahaan teknologi berdalih bahwa mereka hanya memungkinkan orang menemukan konten berita. Perusahaan cuma membantu penerbit berita dengan mengarahkan lalu lintas kembali ke situs berita dari platform mereka.

“Tetapi membawa konten berita juga mendorong pemirsa - dan uang iklan - ke raksasa teknologi,” kata produser berita.

News Corp memelopori kampanye lobi di Australia - dengan dukungan dari saingan tradisionalnya - untuk meminta politisi agar perusahaan teknologi membayar konten berita dari situsnya.

