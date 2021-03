Indikasi Korupsi? Belanja Vaksin Covid-19 Israel Lebih Mahal dari AS dan UE

Rabu, 17 Maret 2021 | 15:37 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Tel Aviv, Beritasatu.com- Pemerintah Israel menghabiskan US$ 788 juta atau Rp 11,3 triliun untuk vaksin Covid-19. Anggaran vaksin itu jauh lebih mahal per dosisnya daripada Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE). Mungkinkah temuan ini merupakan indikasi korupsi.

Seperti dilaporkan RT, Selasa (16/3), data kementerian kesehatan menunjukkan Israel telah membayar harga yang mahal untuk program imunisasi Covid-19 yang cepat. Bahkan Israel akan mengeluarkan dana yang sama lagi jika perlu.

Angka-angka itu diungkapkan Kementerian Kesehatan Israel untuk pertama kalinya pada Selasa (16/3) atas permintaan ketua Komite Keuangan Knesset Moshe Gafni.

“Sejauh ini, Israel telah membayar 2,6 miliar shekel (US$ 788 juta atau Rp 11,3 triliun) kepada pembuat vaksin, dengan 2,5 miliar shekel (US$ 758 juta atau Rp 10,9 triliun) lainnya dicadangkan untuk pembelian lebih lanjut,” kata seorang perwakilan kementerian kepada legislator.

Times of Israel melaporkan jumlah tersebut juga menunjukkan bahwa harga yang telah dibayar Israel per dosis ternyata "jauh lebih tinggi" daripada yang diyakini sebelumnya.

Israel membeli 15 juta dosis vaksin dari Pfizer / BioNTech dan 120.000 dosis dari Moderna. Pada Januari, penyiar Israel, Kan, melaporkan bahwa dua dosis dari kedua vaksin tersebut menelan biaya negara US$ 47 (Rp 678.134), yang berarti bahwa harga satu suntikan mencapai US$ 23,50 (Rp 339.067).

Tetapi rilis angka kementerian kesehatan menunjukkan bahwa harga sebenarnya per dosis vaksin lebih dari dua kali lebih tinggi dari itu - sekitar US$ 52 (Rp 750.276).

Negara Yahudi ini juga tampaknya membayar lebih banyak untuk vaksin daripada AS dan UE. Satu laporan oleh Washington Post akhir tahun lalu menyatakan bahwa Amerika mendapatkan vaksin Pfizer-BioNTech hanya seharga US$ 19,50 (Rp 281.353) per dosis dan Moderna sekitar US$ 15 (Rp 216.426) per dosis.

Daftar harga yang secara tidak sengaja diposting di media sosial oleh seorang pejabat Belgia pada bulan Desember menunjukkan bahwa UE menyetujui tarif US$ 14,30 (Rp 206.326) per dosis dengan Pfizer dan US$ 18 (Rp 259.711) dengan Moderna.

Sumber: BeritaSatu.com