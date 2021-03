Kecam Campur Tangan Rusia, Biden: Putin Akan Mendapat Balasan

Kamis, 18 Maret 2021 | 12:11 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah "pembunuh". Biden mengancam bahwa Putin akan mendapat balasan atas campur tangannya dalam pemilihan umum AS.

Dalam wawancara dengan ABC News, Selasa (16/3), komentar Biden dilontarkan pada hari yang sama dengan laporan komunitas intelijen AS bahwa Putin memerintahkan operasi pengaruh untuk merugikan pencalonan Biden, dan mendukung Donald Trump.

Setelah kepala pembawa berita ABC News George Stephanopoulos bertanya kepada Biden apakah dia yakin Putin adalah "pembunuh", Biden menggumamkan persetujuan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Seperti dilaporkan Bloomberg, Vyacheslav Volodin, ketua majelis rendah parlemen Rusia dan sekutu lama Putin, menepis komentar Biden sebagai "histeris yang lahir dari ketidakberdayaan.”

Banyak pejabat di pemerintahan Putin dan rekan-rekan pemimpin Rusia sudah hidup di bawah sanksi AS karena putaran hukuman sebelumnya untuk campur tangan pemilu, serangan terhadap lawan politik dan pencaplokan Krimea oleh Rusia dari Ukraina, membuat tidak jelas apa yang mungkin ditargetkan Biden.

Menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut, sanksi baru AS dapat datang secepatnya minggu depan dan mungkin menargetkan oligarki Rusia dan orang lain yang dekat dengan Putin. Dampak hukuman dapat diredam, karena orang Rusia yang terkena sanksi AS biasanya tidak memiliki rekening bank AS atau memiliki rencana untuk bepergian ke negara tersebut.

Sebelumnya pada Rabu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam laporan intelijen AS sebagai "sama sekali tidak berdasar."

"Sangat disayangkan bahwa permulaan setiap masa jabatan presiden di AS tampaknya terkait dengan pemberian sanksi terhadap Rusia," katanya.

Putin dengan keras membantah tuduhan bahwa pemerintahnya berada di balik serangan terhadap lawan. Meski Kremlin berharap hubungan yang lebih baik di bawah pemerintahan Biden, para pejabat memiliki sedikit ilusi bahwa hubungan akan menjadi jauh lebih baik.

