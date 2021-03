Dituntut Kasus Korupsi, Suu Kyi Terancam 15 Tahun Penjara

Kamis, 18 Maret 2021 | 14:09 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Naypyidaw, Beritasatu.com- Rezim junta militer Myanmar menumpuk lebih banyak dakwaan terhadap pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi. Seperti dilaporkan Bloomberg, Kamis (18/3), militer berusaha untuk membenarkan kudeta 1 Februari dan memastikan Suu Kyi tetap di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Menurut siaran di MRTV yang dikelola pemerintah, junta mendakwa Suu Kyi karena melanggar undang-undang antikorupsi. Sebagai terdakwa, Suu Kyi akan menghadapi maksimal 15 tahun penjara. Tuduhan korupsi menambah empat dakwaan lain yang sebelumnya diajukan junta di pengadilan di Naypyidaw, ibu kota Myanmar.

Siaran itu menunjukkan klip video ketua Say Paing Construction Co Maung Weik yang mengatakan bahwa dia membayar US$ 550.000 kepada Suu Kyi di kediamannya dalam empat gelombang dari 2018 hingga 2020 April agar dapat melakukan proyeknya dengan lancar. Namun dia bilang tidak ada saksi.

Pihak berwenang telah mencegah Suu Kyi untuk bertemu dengan tim hukumnya, yang membantah melakukan kesalahan dan memandang semua tuduhan itu sebagai tuduhan politik.

Sidang pengadilan untuk Suu Kyi yang dijadwalkan pada 15 Maret ditunda karena kurangnya internet di pengadilan, karena rezim memutus komunikasi untuk membendung protes nasional yang telah menewaskan lebih dari 200 orang.

Junta menuduh Suu Kyi menggunakan sejumlah dana yang disumbangkan ke Daw Khin Kyi Foundation untuk keuntungan pribadi, menyewakan tanah milik negara untuk kantor yayasan, dan membeli tanah untuk pusat pelatihan kejuruan di Naypyidaw dengan harga lebih rendah dari harga pasar.

Sebelumnya, Suu Kyi didakwa berdasarkan Undang-Undang Ekspor-Impor, Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam, Undang-Undang dan Penghasutan Telekomunikasi di bawah pasal hukum pidana era kolonial.

Sumber: BeritaSatu.com