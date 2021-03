2020, Propaganda Supremasi Kulit Putih AS Melonjak

Kamis, 18 Maret 2021 | 14:17 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New York, Beritasatu.com- Propaganda supremasi kulit putih mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di seluruh Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020. Hal itu terungkap dalam satu laporan baru yang disediakan organisasi Anti-Defamation League (ADL) kepada The Associated Press.

Seperti dilaporkan AP, Rabu (17/3), ada 5.125 kasus rasis, anti-Semit, dan pesan kebencian lainnya yang tersebar melalui selebaran fisik, stiker, spanduk dan poster, menurut laporan Rabu.

“Jumlah kasus itu hampir dua kali lipat dari 2.724 kasus yang dilaporkan pada 2019. Propaganda daring jauh lebih sulit untuk diukur, dan kemungkinan kasus tersebut mencapai jutaan,” kata organisasi anti-kebencian itu.

ADL, yang didirikan lebih dari seabad lalu, mengatakan bahwa tahun lalu menandai tingkat tertinggi propaganda supremasi kulit putih yang terlihat setidaknya dalam satu dekade.

Laporan ADL muncul ketika otoritas federal menyelidiki dan menuntut mereka yang menyerbu Gedung Capitol AS pada Januari. Beberapa di antaranya dituduh memiliki hubungan atau menyatakan dukungan untuk kelompok-kelompok pembenci dan milisi antipemerintah.

“Saat kami mencoba untuk memahami dan menempatkan dalam perspektif selama empat tahun terakhir, kami akan selalu memiliki bookends dari Charlottesville dan Capitol Hill ini,” kata CEO grup Jonathan Greenblatt.

“Kenyataannya adalah ada banyak hal yang terjadi di antara momen-momen yang mengatur panggung,” katanya.

Christian Picciolini, mantan ekstremis sayap kanan yang mendirikan kelompok deradikalisasi Proyek Radikal Bebas, mengatakan lonjakan jalur propaganda dengan supremasi kulit putih dan perekrut ekstremis melihat krisis sebagai periode kesempatan.

"Mereka menggunakan ketidakpastian dan ketakutan yang disebabkan oleh krisis untuk memenangkan anggota baru untuk narasi 'kita vs. mereka', melukiskan 'orang lain' sebagai penyebab rasa sakit, keluhan atau kehilangan mereka," kata Picciolini kepada AP.

Propaganda, kata ADL, sering didistribusikan dengan tujuan mengumpulkan media dan perhatian online, membantu supremasi kulit putih menormalkan pesan mereka dan mendukung upaya perekrutan.

Sumber: BeritaSatu.com