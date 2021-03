Saat Jadi Presiden AS, Kekayaan Donald Trump Anjlok Rp 10 Triliun

Jumat, 19 Maret 2021 | 11:20 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Kekayaan bersih Donald Trump anjlok sekitar US$ 700 juta (Rp 10 triliun) menjadi US$ 2,3 miliar (Rp 33,1 triliun) selama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Seperti dilaporkan BBC, Kamis (18/3), data itu diungkap Bloomberg Billionaires Index.

Pandemi Covid-19 menghantam kekayaan Trump. Bisnis gedung perkantoran Trump, hotel dan resor bermerek kehilangan pendapatan dan nilainya jatuh. Armada pesawat dan lapangan golf Trump juga mengalami penurunan nilai.

Saat ini, Trump sedang dalam penyelidikan kriminal atas urusan keuangan dan bisnis keluarganya.

Bloomberg menganalisis dokumen keuangan dan pengajuan lainnya dari Mei 2016 dan Januari 2021 untuk menghitung kekayaan Trump sebelum dan sesudah ia menjadi presiden AS.

Real estat komersial Trump menyumbang sekitar tiga perempat dari kekayaan bersihnya. Namun menara perkantoran yang dia miliki atau miliki bersama telah mengalami penurunan besar dalam penilaian karena lebih banyak orang bekerja dari rumah, satu tren yang bisa bertahan dalam jangka panjang.

Bloomberg, yang menyediakan berita dan data keuangan, memperkirakan penurunan 26% dalam nilai kepemilikan properti komersial utama Trump. Hingga kini, Donald Trump juga memiliki, mengelola atau melisensikan namanya ke sekitar selusin hotel dan resor, ditambah 19 lapangan golf.

Meskipun golf telah menjadi populer selama pandemi sebagai olahraga luar ruangan yang berjarak secara sosial, dua lapangan Trump di Skotlandia secara konsisten terus kehilangan pemasukan uang.

Sumber: BeritaSatu.com