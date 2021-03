Iran Ancam Serang Pangkatan Angkatan Darat AS

Senin, 22 Maret 2021 | 11:14 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) di Washington. Seperti dilaporkan AP, dua pejabat senior intelijen AS mengonfirmasi ancaman Iran tersebu juga menyasar wakil kepala staf Angkatan Darat AS.

Pejabat intelijen mengatakan komunikasi yang dicegat oleh Badan Keamanan Nasional pada bulan Januari menunjukkan bahwa Pengawal Revolusi Iran membahas peningkatan "serangan gaya USS Cole" terhadap pangkalan itu.

Peringatan itu mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000 saat satu perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut di Yaman. pelabuhan Aden dan meledak, menewaskan 17 pelaut.

Intelijen juga mengungkapkan ancaman Iran untuk membunuh Jenderal Joseph M. Martin dan berencana untuk menyusup dan mengawasi pangkalan tersebut. Ancaman itu diungkap para pejabat, yang tidak berwenang untuk secara terbuka membahas masalah keamanan nasional dan berbicara tanpa menyebut nama. Pangkalan Fort McNair, salah satu yang tertua di negara AS, adalah kediaman resmi Martin.

Ancaman itu adalah salah satu alasan Angkatan Darat mendorong keamanan lebih di sekitar Fort McNair, yang berada di samping Distrik Tepi Laut Washington yang baru dikembangkan.

Para pemimpin kota telah menentang rencana Angkatan Darat untuk menambah penyangga zona sekitar 75 meter hingga 150 meter dari pantai Selat Washington, yang akan membatasi akses hingga setengah lebar jalur air sibuk yang mengalir sejajar dengan Sungai Potomac.

Pentagon, Dewan Keamanan Nasional dan NSA tidak membalas atau menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Associated Press.

Karena pejabat District of Columbia telah melawan keamanan yang ditingkatkan di sepanjang saluran, Angkatan Darat hanya menawarkan informasi yang tidak jelas tentang ancaman ke pangkalan.

Pada pertemuan virtual di Januari untuk membahas pembatasan yang diusulkan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Omar Jones, komandan Distrik Militer Washington, mengutip ancaman "yang dapat dipercaya dan spesifik" terhadap para pemimpin militer yang tinggal di pangkalan itu.

Sumber: BeritaSatu.com