Jam Belajar Terampas Covid-19, 70 Juta Anak Alami Krisis Membaca

Senin, 22 Maret 2021 | 15:00 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Hilangnya waktu pembelajaran tatap muka akibat pandemi Covid-19 telah membuat 70 juta anak menghadapi krisis membaca. Analisis baru yang dirilis oleh kelompok anti-kemiskinan mengungkapkan bahwa lebih dari separuh anak usia 10 tahun di dunia mungkin tidak dapat membaca pada akhir tahun 2021.

Seperti dilaporkan Al Jazeera, Senin (22/3), analisis baru dari Organisasi anti-kemiskinan The ONE Campaign yang bermarkas di Washington, menyebut pandemi menyumbang 17% dari total jumlah anak yang menjadi korban krisis pembelajaran global yang dapat menghambat potensi satu generasi.

Sekolah-sekolah di seluruh dunia telah ditutup untuk waktu yang lama selama setahun terakhir, karena pemerintah memberlakukan pembatasan populasi dalam upaya menahan penyebaran virus corona.

Menurut UNESCO, pendidikan 1,7 miliar anak di 188 negara mengalami gangguan berat pada tahun 2020.

Penutupan telah memaksa kelas daring, tetapi peningkatan pembelajaran jarak jauh tidak merata di seluruh dunia, dengan akses ke teknologi dan kurangnya infrastruktur yang menghalangi kemampuan beberapa siswa untuk ambil bagian.

PBB memperkirakan bahwa hampir 500 juta anak, terutama di negara-negara miskin atau daerah pedesaan, telah dikeluarkan dari pendidikan jarak jauh.

Menurut analisis kampanye ONE, krisis pembelajaran diperkirakan akan menghantam Afrika dan Asia dengan sangat keras, dengan sub-Sahara Afrika menyumbang 40% dari anak-anak yang berisiko.

Pada tahun 2030, , kelompok tersebut memperingatkan, jumlah anak yang kurang melek huruf pada usia 10 tahun dapat meningkat menjadi 750 juta, atau sekitar satu dari 10 orang secara global.

David McNair, direktur eksekutif untuk kebijakan global di The ONE Campaign, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kemampuan anak-anak untuk memahami kalimat pada usia 10 tahun merupakan pencapaian yang penting.

“Memulai seumur hidup pembelajaran dan inovasi mandiri dan memiliki implikasi pada kemampuan mereka untuk mendapatkan pendidikan, berinovasi, mendapatkan pekerjaan, menghasilkan dan sebagainya. Kecuali jika kita mengambil tindakan segera, warisan dari pandemi bisa jadi jutaan lebih anak tidak diberi kesempatan untuk memahami kata-kata di halaman,” katanya.

